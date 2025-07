Próx.- El Ejército de Israel afirma interceptar un misil desde Yemen mientras los hutíes aseguran haber lanzado cinco

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber interceptado un "vehículo aéreo no tripulado" lanzado desde Yemen que ha obligado a activar las sirenas horas antes de que las milicias hutíes se hayan atribuido ataques a tres objetivos enemigos israelíes con cinco drones. "La Fuerza Aérea interceptó recientemente un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Yemen. Se activaron las alertas de acuerdo con la política establecida", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de su canal en Telegram, donde no han hecho referencia a ningún otro proyectil o ataque. Unas horas después, el portavoz de operaciones militares de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, ha publicado un comunicado por el cual el grupo se ha atribuido "tres operaciones militares cualitativas, atacando tres objetivos enemigos israelíes con cinco drones". "La primera operación tuvo como objetivo un objetivo sensible en la zona ocupada de Yaffa con dos drones. La segunda operación tuvo como objetivo un objetivo militar en la zona ocupada de Ascalón con dos drones. La tercera operación tuvo como objetivo un objetivo militar en el Negev ocupado con un dron", detalla el texto, que afirma asimismo que "las operaciones lograron con éxito sus objetivos". Por otra parte, la insurgencia hutí ha hecho un llamamiento a "todos los pueblos de la nación árabe e islámica para que cumplan con sus deberes religiosos, morales y humanitarios hacia el pueblo palestino oprimido", en el marco de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza con la que estas milicias justifican sus ataques contra Israel. Además, el grupo ha llamado igualmente "a una manifestación masiva en los próximos días en apoyo de la justicia y en rechazo al genocidio", así como para "que se ejerza presión para levantar el bloqueo y poner fin al hambre y las privaciones que sufren".