Próx.- El enviado de la ONU a Yemen lamenta que la tregua entre Irán e Israel no haya activado la diplomacia en el país

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, ha presentado hoy su informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU en una comparecencia en la que ha lamentado una "esperanza" truncada después de que el alto el fuego entre Irán e Israel no haya impulsado la vía diplomática en el país árabe. "Todos acogimos con satisfacción el alto el fuego entre Irán e Israel, con la esperanza de que creara el espacio necesario para que la diplomacia recuperara impulso, incluso en Yemen", ha afirmado, que ha señalado cómo, en cambio, se han producido "múltiples ataques con misiles de Ansar Alá contra Israel, (...) una escalada en el mar Rojo con ataques contra dos buques comerciales" y también "bombardeos israelíes contra Saná (...) y los puertos de Hodeida, Ras Isa y Salif". Grundberg ha reconocido que "una mayor estabilidad en la región sería sin duda bienvenida y podría crear un entorno propicio para que Yemen avance", si bien ha indicado que eso "no puede ser un requisito" para el progreso de este país. Por ello, ha llamado la atención sobre la necesidad de lograr "un alto el fuego en todo el país", implementar "medidas económicas y humanitarias y un proceso político" que tomen en consideración "las preocupaciones y aspiraciones más amplias del pueblo yemení", y establecer garantías de seguridad, "incluida la libertad de navegación en el mar Rojo". En este sentido, para el enviado especial de la ONU, "los yemeníes deben tener confianza en cualquier acuerdo que se alcance", pero también "la región y la comunidad internacional deben tener confianza en que se atenderán sus preocupaciones", afirmando que "las infraestructuras civiles nunca deben convertirse en objetivo del conflicto". Pese a la vertiente internacional de la situación que atraviesa el país, Grundberg ha reclamado que, "por encima de todo, Yemen no debe verse arrastrado aún más hacia crisis regionales que amenacen con desestabilizar la ya de por sí extremadamente frágil situación del país". "Lo que está en juego para Yemen es simplemente demasiado importante: el futuro de Yemen depende de nuestra determinación colectiva de protegerlo de más sufrimiento y de dar a su pueblo la esperanza y la dignidad que tanto se merece", ha afirmado. Alerta de las crisis militar y económica del país El enviado se ha referido de esta manera al conflicto interno en Yemen, citando actividad militar y movimientos de tropas en varias provincias en un momento en que "una solución militar sigue siendo una ilusión peligrosa que corre el riesgo de agravar el sufrimiento" del país, aunque ha reconocido que "para algunos --en ambos bandos del conflicto--, sigue existiendo el deseo de una escalada militar". "Aunque las negociaciones pueden no ser fáciles, ofrecen la mejor esperanza para abordar de manera sostenible y a largo plazo la complejidad del conflicto. Sin embargo, es urgente avanzar, ya que el tiempo no está de nuestro lado. Cuanto más se prolonga el conflicto, más complejo se vuelve", ha advertido, destacando que "ambas partes deben mostrar una voluntad genuina de explorar vías pacíficas y crear las condiciones para una estabilidad duradera". A este respecto, ha sugerido que se emprenda "la liberación de todos los detenidos relacionados con el conflicto que aún permanecen recluidos, un proceso que lleva estancado más de un año". "No hay nada estratégico en prolongar el sufrimiento de las familias que ya han esperado demasiado tiempo el regreso de sus seres queridos", ha señalado. Por otra parte, Grundberg ha lamentado también "la grave situación económica que atraviesa el país", acompañada de, "trágicamente, la inseguridad alimentaria y la amenaza de hambruna". En este sentido, ha defendido que "la colaboración entre las partes puede generar un cambio significativo y un impacto inmediato y positivo en la vida de los yemeníes", llamando a las partes a "comprometerse a alcanzar en medidas tangibles y prácticas que faciliten el pago íntegro y puntual de los salarios, aumenten el poder adquisitivo de los yemeníes, mejoren la prestación de servicios y estimulen la economía". El enviado de Naciones Unidas ha detallado asimismo una reunión con el primer ministro yemení del Consejo de Liderazgo Presidencial --el gobierno reconocido por la comunidad internacional--, Salem Saleh bin Buraik, en la que habrían abordado la reanudación de la producción y las exportaciones de petróleo y gas. Pide la liberación de los rehenes diplomáticos y humanitarios Por último, ha pedido la "liberación incondicional e inmediata por parte de Ansar Alá de todas las personas detenidas arbitrariamente pertenecientes a Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y misiones diplomáticas". "El número de casos que requieren atención médica urgente está aumentando. Necesitan acceso a asistencia médica. Necesitan estar en casa con sus familias", ha alertado. Grundberg ha finalizado su intervención prometiendo que "no dejaremos que este asunto caiga en el olvido. Nuestros colegas detenidos no están olvidados, ni por mí ni por mi misión, ni por todos los que trabajamos incansablemente en Naciones Unidas por el bien de la población yemení".

