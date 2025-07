Próx.- El presidente finlandés anima al Gobierno a proponer el reconocimiento de Palestina: "Estoy dispuesto a aceptar"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha animado este jueves al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado, expresando su disposición a aceptar una eventual propuesta, en la línea de las medidas recientemente anunciadas por otros países occidentales, como Francia o Canadá, y en el marco de la "inhumana" situación en la Franja de Gaza, donde más de 60.200 personas han muerto por la ofensiva israelí. "El reconocimiento de un Estado es una decisión del presidente, pero debe basarse en una propuesta del Gobierno. Si recibo una propuesta para reconocer el Estado de Palestina, estoy dispuesto a aceptarla. Corresponde al Gobierno evaluar si la presentará", ha declarado el jefe de Estado durante una entrevista con la agencia de noticias STT que ha recogido en su perfil de la red social X. Stubb ha dicho que entiende que "los finlandeses tienen diferentes opiniones" sobre el tema, "así como diferentes inquietudes", pero ha sostenido que quiere "fomentar un debate abierto, honesto y objetivo sobre política exterior, incluyendo la cuestión de Palestina". En este sentido, ha denunciado que "tanto israelíes como palestinos han sufrido demasiado durante demasiado tiempo". "La amenaza de violencia en Israel es real. Hamás, muchas otras organizaciones terroristas y varios Estados aún no aceptan la existencia de Israel. Al mismo tiempo, la situación en Gaza es inhumana. Niños mueren de hambre porque no les llega la ayuda alimentaria. Civiles que buscan comida han muerto a tiros", ha relatado. Es por ello que ha considerado que "se necesita una solución a largo plazo, una paz basada en un modelo de dos Estados". Así, los anuncios de Francia, Reino Unido y Canadá "refuerzan el movimiento para reconocer a Palestina como parte de los esfuerzos para reactivar el proceso de paz". Pero ha remarcado que "es importante" que los países árabes que no reconocen a Israel lo hagan. "Si Finlandia reconoce a Palestina como parte de esta comunidad internacional, promoveremos la paz con nuestras propias acciones", ha aseverado el presidente finlandés, que ha agregado que la Autoridad Palestina ha reconocido a Israel y que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no representa a Palestina". Las declaraciones de Stubb llegan después de que, tras la conferencia de la ONU celebrada en Nueva York, una quincena de países, entre ellos España, pidieran a la comunidad internacional allanar el camino para lograr un reconocimiento global del Estado de Palestina, al tiempo que expresaron su voluntad de seguir avanzando de forma "colectiva" para poner fin a la ofensiva israelí y lograr una solución de dos Estados que acabe con el conflicto. En los últimos días, Francia, Canadá y Malta han anunciado que planean reconocer formalmente al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU de septiembre. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que tomaría esta medida en el caso de que Israel no accediera a un alto el fuego y pusiera fin a la "terrible situación" que atraviesa el enclave palestino. Y el Gobierno de Portugal ha iniciado consultas con el presidente y la Asamblea Nacional en este sentido.