Próx.-Guterres denuncia el "horror que se vive" en Gaza y advierte del nivel "sin precedentes de muerte y destrucción"

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado este martes el "horror que se vive" en la Franja de Gaza, donde la ofensiva del Ejército israelí ha dejado hasta la fecha más de 59.100 palestinos muertos, mientras que alrededor de un centenar de personas, la mayoría niños, han fallecido por hambre a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria. Guterres ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU el "total desprecio por el Derecho Internacional" sin "ninguna rendición de cuentas", en un "momento de crecientes divisiones y conflictos geopolíticos". "Y el coste es asombroso, medido en vidas humanas, comunidades destrozadas y futuros perdidos", ha expresado. "Basta con mirar el horror que se vive en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin precedentes en los últimos tiempos. La desnutrición se dispara. El hambre llama a todas las puertas. Y ahora presenciamos el último suspiro de un sistema humanitario construido sobre principios humanitarios. A ese sistema se le niegan las condiciones para funcionar, el espacio para cumplir, la seguridad para salvar vidas", ha denunciado. El jefe de la ONU ha indicado que, con la intensificación de las operaciones militares israelíes y las nuevas órdenes de evacuación emitidas en Deir al Balá, "la devastación se acumula". "Me consterna que las instalaciones de la ONU hayan sido atacadas (...), a pesar de que todas las partes han sido informadas de la ubicación de estas instalaciones (...) que son inviolables y deben estar protegidas sin excepción", ha manifestado. No obstante, ha aprovechado la ocasión para recordar que, además de Gaza, en otras partes del mundo como Ucrania, Sudán, Haití o Birmania "los conflictos arrecian, el Derecho Internacional se ve pisoteado y el hambre y el desplazamiento alcanzan niveles récord". "El terrorismo, el extremismo violento y la delincuencia transnacional siguen siendo flagelos persistentes que dificultan aún más el acceso a la seguridad", ha agregado. En este contexto, Guterres ha reconocido que "la diplomacia puede no haber tenido siempre éxito en la prevención de conflictos, violencia e inestabilidad", pero ha asegurado que "aún tiene el poder de detenerlos". Por ello, ha hecho hincapié en que "la paz es una elección" y que "el mundo espera que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayude a los países a tomar esta decisión".