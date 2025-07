Próx.- Irán dice que moción en la Knesset sobre la anexión de Cisjordania prueba el "carácter expansionista" de Israel

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Exteriores de Irán ha afirmado este jueves que la moción no vinculante aprobada en la víspera por el Parlamento de Israel que pide la anexión de Cisjordania es una muestra más del "carácter expansionista y hegemónico" de Israel. "Esto revela más que nunca que este régimen no tiene otro objetivo que la aniquilación completa de Palestina como tierra, nación e identidad independiente, y que no conoce límites ni fronteras para lograr este malvado objetivo, y ni siquiera presta la más mínima atención a las resoluciones y aprobaciones de la ONU", ha indicado el Ministerio en un comunicado. En este sentido, ha recordado a la comunidad internacional su "responsabilidad jurídica, moral y política" sobre ayudar a "hacer realidad el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", así como liberarlo de "la ocupación y el apartheid". "La negligencia de la comunidad internacional y de las instituciones competentes, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a la hora de cumplir sus obligaciones para poner fin al genocidio y los crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania conducirá a una escalada de los crímenes y a la expansión de su ilegalidad y agresión en Cisjordania y más allá", ha zanjado. Por su parte, el partido milicia chií libanés Hezbolá, cercano a Teherán, ha coincidido en que la aprobación de la moción en la Knesset "no es más que un reflejo de la naturaleza colonial y expansionista del proyecto sionista". "No se detendrá en Cisjordania, Jerusalén ni Palestina: sus planes se dirigen a toda la región. Nadie estará a salvo de estos proyectos diabólicos", ha subrayado la milicia libanesa en un comunicado recogido por el diario 'L'Orient-Le Jour'.