Próx.- Israel anuncia su nuevo plan de ayuda para Gaza con lanzamientos aéreos y posibles "pausas humanitarias"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel ha anunciado este sábado la puesta en marcha de un nuevo plan de ayuda para Gaza que contempla los lanzamientos aéreos que había avanzado este pasado viernes y que comenzarán la próxima madrugada, acompañados de misiones de asistencia para garantizar la entrada de convoyes humanitarios de la ONU e incluso "pausas humanitarias" en las zonas de entrega. El lanzamiento de esta noche comprende solo "siete palés de ayuda con harina, azúcar y alimentos enlatados", ha hecho saber el Ejército. La decisión tomada por "el estamento político" viene dada, según su comunicado, para "refutar las acusaciones" de que el Gobierno israelí está ejecutando una política de hambruna deliberada, según los militares, quienes avisan a la ONU y a las ONG internacionales que ahora está en su mano impedir que las milicias del movimiento islamista palestino Hamás, la autoridad de la Franja, se hagan con estos cargamentos. En este sentido, portavoces del Ejército israelí como el coronel Nadav Shoshani se han pasado este sábado desmintiendo informaciones como las publicadas por el diario 'New York Times' que apuntaban a que no existía prueba alguna de que Hamás estuviera robando los cargamentos de ayuda que llegaban al enclave. Volviendo al comunicado del Ejército, "una asistencia humanitaria designada permitirá el movimiento seguro de los convoyes de las Naciones Unidas que entregan alimentos y medicamentos y cabe la posibilidad de declarar pausas humanitarias en zonas pobladas para facilitar la ayuda", han añadido las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El Ejército ha informado también de la reciente reconexión de una línea eléctrica desde Israel a una planta de desalinización de Gaza, lo que ha aumentado "la producción diaria de agua a 20.000 metros cúbicos". NIEGA LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN DE HAMBRUNA Este anuncio llega después de una ola de críticas internacionales contra la catastrófica situación humanitaria en Gaza y de que autoridades del enclave elevaran a más de 120 los palestinos muertos por hambre o desnutrición desde el inicio de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció este viernes que la hambruna masiva en Gaza es "construida y deliberada". Philippe Lazzarini, en una publicación en redes sociales, recordó que Israel "controla todos los aspectos" del acceso humanitario, tanto fuera como dentro de la Franja e insistió en que el defectuoso sistema de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), apoyada por Israel y Estados Unidos, está "sirviendo a objetivos militares y políticos". Lazzarini también ha denunciado la práctica de los lanzamientos aéreos "como la forma más cara e ineficaz de entregar ayuda", y solo sirven de "distracción ante la pasividad reinante". Organizaciones como Save the Children avisaron el año pasado que esta clase de envíos no representaban "una solución" para los cientos de miles de palestinos atrapados, y que solo un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás podía salvarles la vida. Asimismo, más de 100 ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras y Cáritas han instado a la comunidad internacional a "tomar medidas decisivas" contra un bloqueo israelí que "han generado caos, hambruna y muerte". Médicos Sin Fronteras (MSF), por su parte, ha asegurado que el 25% de los menores de cinco años y las mujeres embarazadas y lactantes atendidas por la ONG presentaban malnutrición y que el número de palestinos registrados por esta causa en sus clínicas en la ciudad de Gaza se han multiplicado por cuatro en apenas dos meses y solo entre los menores de cinco años por tres únicamente en las últimas dos semanas. Frente a las denuncias de las organizaciones de ayuda internacionales y las agencias de la ONU, el Ejército insiste en que "no hay hambruna en Gaza" y que "se trata de una campaña falsa promovida por Hamás". Israel ha respondido diciendo ahora que "la responsabilidad de la distribución de alimentos recae en la ONU y las organizaciones internacionales de ayuda" y espera "que la ONU y las ONG mejoren la eficacia de la distribución de la ayuda y garanticen que esta no llegue a Hamás", avisa el Ejército, antes de asegurar que "las operaciones de combate en el enclave no han cesado". A pesar de ello, "las FDI están preparadas para implementar pausas humanitarias en zonas densamente pobladas y continuarán operando para desmantelar la infraestructura terrorista y eliminar a los terroristas en las áreas de actividad", afirman los militares israelíes.