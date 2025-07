Próx.-Netanyahu condena "enérgicamente" la decisión de Macron de reconocer el Estado palestino: "Premia el terrorismo"

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha condenado este jueves el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Francia, minutos después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, hiciera el anuncio alegando que la decisión se debe a su "compromiso histórico" con la paz en la región. "Condenamos enérgicamente la decisión de Macron de reconocer un Estado palestino junto a Tel Aviv tras la masacre del 7 de octubre (de 2023). Esta medida premia el terrorismo y corre el riesgo de crear otro Estado aliado de Irán, como ocurrió con Gaza", ha señalado la oficina de Netanyahu, a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X. El jefe de Gobierno ha asegurado que "un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él". "Seamos claros: los palestinos no buscan un Estado junto a Israel, buscan un Estado en lugar de Israel", ha concluido. Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha sostenido que "la pretensión" de Macron "de crear con meras palabras un acuerdo ilusorio" para el establecimiento de un Estado palestino en su "país es ridícula y carente de seriedad". Asimismo, ha afirmado que "un Estado palestino será un Estado de Hamás", como pasó "hace veinte años" con la Franja cuando las tropas israelíes se retiraron y la milicia "tomó el control de la misma". "Macron no puede garantizar la seguridad de Israel. Esperemos que lo consiga en las calles de París. El intento de Israel de basar su seguridad en las promesas palestinas de combatir el terrorismo fracasó estrepitosamente en el proceso de Oslo. Israel ya no arriesgará su seguridad ni su futuro", ha zanjado. También se ha pronunciado al respecto el viceprimer ministro, Yariv Levin, que, al condenar el anuncio del mandatario francés, ha afirmado que la respuesta de Israel debe ser la anexión de Cisjordania: "Es hora de aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- y el valle del Jordán. Esta es la respuesta a la justicia histórica a la vergonzosa decisión del presidente francés". Asimismo, el también ministro de Justicia de Israel ha declarado que "la decisión de Macron de reconocer el ficticio Estado palestino es una mancha negra en la historia francesa y una ayuda directa al terrorismo", según declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. El Consejo de la Yesha, que representa a las autoridades de los asentamientos de Cisjordania, ha hecho declaraciones similares, exigido que Israel responda al anuncio "aplicando la soberanía israelí" al territorio palestino. "La Kneste ha apoyado (la anexión), ahora le toca al Gobierno. Se acabaron las excusas", ha dicho, en referencia a una moción no vinculante aprobada en la víspera a favor de la anexión de Cisjordania. Con esta decisión, las autoridades francesas siguen la estela de España, Irlanda y Noruega, que el 28 de mayo de 2024 reconocieron a Palestina en una iniciativa simultánea que fue reprendida desde Israel. El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a consultas a los embajadores en los tres países europeos.