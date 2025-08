Próx.- Unicef denuncia que en Gaza mueren niños "a ritmo sin precedentes" y que hay "riesgo inminente" de enfermedades

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El director ejecutivo adjunto de Unicef, Ted Chaiban, tras su reciente viaje a Israel, Gaza y Cisjordania, ha denunciado que en Gaza los niños "están muriendo a un ritmo sin precedentes" y que por la escasez de agua y las altas temperaturas hay un "riesgo inminente" de difusión de brotes de enfermedades "en todas partes". "Estamos en una encrucijada, las decisiones que se tomen ahora determinarán si decenas de miles de niños vivirán o morirán. Sabemos lo que hay que hacer y lo que se puede hacer. Naciones Unidas y las ONG que conforman la comunidad humanitaria pueden hacer frente a esto", ha avisado Chaiban en un discurso ante los medios, recogido por Europa Press. El director ha señalado que a lo largo de su viaje en las zonas afectadas —el cuarto desde que estalló el conflicto— ha podido comprobar que "las marcas del sufrimiento profundo y el hambre" han sido visibles "en los rostros de las familias y los niños", al igual que ha constatado el "grave riesgo de hambruna" a la que se está enfrentando la población gazatí. "Ahora tenemos dos indicadores que han superado el umbral de hambruna. Una de cada tres personas en Gaza pasa días sin comer, y el indicador de desnutrición ha superado el umbral, con una desnutrición aguda global que supera el 16,5% en la ciudad de Gaza. Hoy, más de 320.000 niños pequeños están en riesgo de sufrir desnutrición aguda", ha aseverado Chaiban. Además, según ha explicado el alto cargo de Unicef ha conocido a "las familias de los 10 niños asesinados y los 19 heridos por un ataque aéreo israelí mientras hacían cola con sus madres y padres en una clínica nutricional en Deir el-Balah". "Los niños que conocí no son víctimas de un desastre natural, los están haciendo estar hambrientos, y están siendo bombardeados y desplazados", ha insistido. HA DURADO DEMASIADO Chaiban ha reivindicado la labor humanitaria de Unicef en Gaza y ha recordado que desde la entidad se están suministrando 2,4 millones de litros de agua potable al día en el norte de Gaza; se ha reconstruido la cadena de frío para las vacunas; se está brindando atención psicosocial a niños; se están manteniendo con vida a recién nacidos; y se está distribuyendo leche de fórmula a los bebés más vulnerables. "Hay mucho más por hacer, nosotros pedimos que entre más ayuda humanitaria y tráfico comercial para estabilizar la situación y reducir la desesperación de la población", ha advertido al tiempo que ha recordado que "los niños no deberían morir mientras hacen fila en un centro nutricional o recogen agua, y las personas no deberían estar tan desesperadas como para asaltar un convoy. Por último, ha querido recordar que las pausas humanitarias "no son un alto al fuego" y por tanto, desde el organismo internacional esperan que "las partes puedan acordar un alto al fuego y la liberación de todos los rehenes". "Esto ya ha durado demasiado", ha lamentado.