Próxima edición del Giro de Italia comenzará en Bulgaria

El Giro de Italia, que partió de Albania este año, volverá a repetir experiencia en el extranjero en 2026 y arrancará por primera vez desde Bulgaria, anunció este viernes el presidente de RCS Sport, la empresa organizadora de la carrera, que se disputará del 9 al 31 de mayo del próximo año.

“Partimos en mayo pasado desde Albania, el próximo año será desde Bulgaria”, declaró Urbano Cairo al margen del Festival del Deporte organizado por La Gazzetta dello Sport, propiedad del grupo RCS, sin dar más detalles.

“Estas grandes salidas desde el extranjero tienen un impacto positivo, tanto en los países desde donde se parte como para los italianos que descubren nuevos territorios. Dinamizamos las exportaciones italianas, el Giro es un embajador del deporte en el mundo”, se congratuló.

El Giro comenzará por decimosexta vez en su historia en el extranjero, un movimiento que se ha acelerado desde 2010, con salidas desde Países Bajos (2010 y 2016), Dinamarca (2012), Reino Unido (2014), Israel (2018), Hungría (2022) y Albania (2025).

jr/ole/mcd/avl