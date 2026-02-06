Próxima semana liberarán detenidos considerados presos políticos por la oposición: jefe del parlamento de Venezuela

CARACAS, 6 feb (Reuters) - El presidente del parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo el viernes que la próxima semana estarán libres todos los detenidos considerados presos políticos por la oposición, una vez aprobada la ley de amnistía, según un video publicado en su cuenta de Telegram

"Nosotros aspiramos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos", dijo Rodríguez a familiares de detenidos en una zona policial del noreste de la ciudad. "El martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva, y al estar esa ley aprobada salen todos", agregó el jefe parlamentario

La Asamblea Nacional discute desde esta semana un proyecto de Ley de Amnistía anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hermana del parlamentario. El texto recibió el jueves la primera de sus dos aprobaciones requeridas

El grupo de derechos humanos Foro Penal ha dicho que ha verificado 383 liberaciones de presos políticos desde que el diputado Rodríguez anunció una nueva serie de excarcelaciones el 8 de enero

La oposición venezolana y grupos de derechos humanos han afirmado durante años que el gobierno utiliza las detenciones para reprimir la disidencia

El gobierno niega tener presos políticos y afirma que quienes están encarcelados han cometido delitos. Las autoridades han dado una cifra mucho mayor de liberaciones, de casi 900, pero no han sido claras sobre el cronograma y parecen estar incluyendo liberaciones de años anteriores en su recuento. Las autoridades venezolanas nunca han proporcionado una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son. (Redacción Reuters)