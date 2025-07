Próximo.- AI ve la muerte del activista palestino que ayudó a grabar 'No Other Land' como un "asesinato a sangre fría"

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La ONG Amnistía Internacional (AI) ha asegurado este miércoles que la muerte del activista Odeh Hadalin, colaborador del galardonado documental 'No Other Land', fue un "asesinato a sangre fría", por lo que ha exigido que "se haga justicia" y que se acabe con la impunidad. La directora general de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de AI, Erika Guevara Rosas, ha recordado que Hadalin era "un dedicado defensor de los Derechos Humanos y un padre de tres niños", al tiempo que ha indicado que su muerte a manos de un colono israelí supone una "tragedia devastadora y un brutal recordatorio de la cruenta violencia a la que hacen frente las comunidades palestinas en Cisjordania". "Ya había alertado de que había amenazas en su contra y pidió protección. Su asesinato es una cruel consecuencia de la política continuada de Israel para expulsar a las comunidades palestinas de los Territorios Ocupados, lo que incluye también Masafer Yatta (Hebrón)", ha apuntado, según un comunicado. "El fracaso deliberado por parte de las autoridades israelíes a la hora de realizar investigaciones imparciales sobre los ataques de los colonos contra palestinos requiere de investigaciones internacionales independientes e inmediatas para abordar esta muerte", recoge el texto. En este sentido, ha exigido "justicia" para el activista palestino y el "fin de la impunidad sistemática con la que actúan los colonos y de la que han gozado durante demasiado tiempo". "Los palestinos no cuentan con protección ni justicia. Su asesinato no es el primero, pero debe ser el último", ha añadido.