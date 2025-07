Próximo.- Albares insiste en suspender el Acuerdo de Asociación con Israel mientras dure la guerra en Gaza

BRUSELAS, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este martes en que se suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel "al menos" mientras siga la guerra en Gaza, tras el informe que constata las violaciones de derechos israelíes en la Franja, asegurando que está en juego la "dignidad" de Europa. "Si hemos concluido que hay una violación de los Derechos Humanos que choca con el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, lo lógico para España es proceder a la suspensión de ese Acuerdo de Asociación mientras esta situación se mantenga", ha defendido el ministro español a su llegada a la reunión con sus colegas de Exteriores en Bruselas. En esta cita, los 27 debatirán la revisión de las relaciones con Israel, con una serie de opciones sobre la mesa por la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que incluyen suspender el Acuerdo de Asociación o tomar represalias comerciales, aunque los Estados miembro ya tienen la vista puesta en la aplicación del acuerdo humanitario con Tel Aviv para mejorar elevar la ayuda y alimentos que entran en la Franja. Albares ha incidido en que el debate sobre posibles represalias contra Israel es "importante" para la región de Oriente Próximo, "una cuestión de vida o muerte" para los palestinos, pero "también está en juego la dignidad de Europa". "Tampoco estamos pidiendo nada extravagante ni extraordinario", ha apuntado, para señalar que congelar algunos aspectos de la relación con Israel es una contribución de la UE a parar la guerra en Gaza. "Estamos junto al Derecho internacional y apoyando a los Derechos Humanos, si es así debemos de hacer todo lo posible para que vuelva la paz a Gaza", ha reiterado. A su juicio, España "no pide cosas nuevas", sino que "simplemente" que se cumplan las normas con las que la UE rige sus relaciones con terceros países. Después de que Kallas pusiera sobre la mesa de los 27 un documento con opciones para responder a las violaciones de Israel, el ministro de Exteriores español ha valorado, aparte de la suspensión, que se presenta inviable porque necesitaría de una propuesta formal de la Comisión Europea y la unanimidad de los Estados miembros, que la UE acuerde un embargo de armas o adopte sanciones contra los líderes que quieren "malograr" la solución de dos Estados. ACUERDO HUMANITARIO NO VALE "POR SI SOLO" PARA PARAR LA GUERRA Respecto al acuerdo humanitario alcanzado con Israel para que las autoridades hebreas permitan la entrega de ayuda humanitaria "a gran escala", el representante de España ha valorado que pueda mejorar la situación pero ha ahondado en que "por sí solo", no es todo lo que la UE necesita que cambie en el terreno. "En el acuerdo humanitario estamos hablando de algo tan mínimo, tan vital, tan esencial como que entre en alimentos y medicinas. El acuerdo humanitario no va a parar la guerra y estamos más allá de las palabras", ha insistido. Igualmente, ha recordado que los Estados miembros desconocen la letra pequeña del acuerdo, por lo que espera que la Alta Representante explique cómo la UE va a medir que mejora la situación en el terreno y qué mecanismos de seguimiento pondrá en pie para vigilar el cumplimiento del pacto. De esta forma, Albares ha vuelto a cargar una vez más contra una UE paralizada en su respuesta a Israel y que se limita a hacer declaraciones mientras se deteriora la situación en Gaza. "Las palabras, las declaraciones, la moralidad por sí sola no va a parar la guerra. La pararán acciones y la UE puede tomar acciones", ha expuesto. El debate sobre la respuesta de la UE a las violaciones de Derechos Humanos de las fuerzas israelíes en su ofensiva en Gaza coincide con el compromiso alcanzado entre la UE e Israel para que las autoridades israelíes mejoren la situación humanitaria en Gaza, algo que para muchos países del bloque se ha logrado gracias a mantener los canales abiertos con Tel Aviv y no rompiendo relaciones, posición más exigente que defienden países como España e Irlanda. ENCUENTRO CON SAAR El ministro ha hecho estas declaraciones después del encuentro que mantuvo la víspera con su homólogo israelí, Gideon Saar, en los márgenes de la reunión de la UE con los países de la Vecindad Sur, la primera en tres años. Según ha explicado, el encuentro permitió a ambos "intercambiar" sobre las posiciones de ambos gobiernos. "Tanto él como yo expresamos nuestros puntos de vista y estuvimos hablando sobre las posiciones que tenemos y sobre nuestra relación bilateral", se ha limitado a señalar, sin entrar en más detalles. Israel no tiene embajador en España desde mayo de 2024 como resultado de la decisión del Gobierno de reconocer el Estado palestino. Desde entonces, se han producido además varios desencuentros diplomáticos, el último de ellos a finales de junio pasado a raíz de unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisamente en favor de la suspensión del Acuerdo de Asociación.