Próximo.- Albares propone un plazo de 12 a 15 meses para el reconocimiento de Palestina y su entrada en la ONU

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes la necesidad de un "calendario claro" para el reconocimiento de Palestina y su inclusión como miembro pleno en Naciones Unidas y ha considerado que un plazo de doce a quince meses sería suficiente para que quienes no lo han hecho den ya este paso. Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa en Nueva York antes de participar en la Conferencia de Alto Nivel para la Resolución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de los dos Estados, que ha enmarcado en la alianza global que abandera España en este ámbito y que, según él, engloba ya a más de 90 países y organizaciones internacionales. Según ha adelantado, en su intervención en la conferencia que han copatrocinado Francia y Arabia Saudí, va a "proponer que esta iniciativa diplomática tenga un calendario claro". "Tenemos que fijar un límite de tiempo muy próximo para que Palestina se siente como un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas junto a Israel y junto a todos nosotros", ha reivindicado. Además, ha añadido, la iniciativa "no puede ser un nuevo proceso interminable de negociaciones sin salida" sino que su objetivo debe ser el establecimiento del Estado de Palestina "con los parámetros establecidos por las resoluciones de las Naciones Unidas y los acuerdos y negociaciones entre las partes". En su opinión, esto debería de producirse "en un periodo de entre 12 y 15 meses". "No hay por qué esperar a más. No se trata de renegociar parámetros ni entrar en una especie de negociación interminable", habida cuenta de que "todo está negociado" ya por las partes y hay resoluciones de la ONU sobre lo que debe ser el futuro Estado palestino. "Gaza, Cisjordania, conectadas por un corredor, con una salida al mar en Gaza, con su capital en Jerusalén Este, bajo una única autoridad, bajo un único gobierno palestino, en el que desde luego Hamás no tiene nada que hacer" porque "no es un socio para la paz", ha sostenido, contraponiendo al grupo terrorista con la Autoridad Palestina, que sí quiere la paz. QUIENES NO RECONOCEN, LA EXCEPCIÓN En su opinión, este plazo es más que razonable para que quienes aún no hayan reconocido a Palestina lo hagan y para que entre a formar parte de la ONU. Según Albares, son ya 148 países los que han reconocido el Estado palestino, entre ellos España el 28 de mayo de 2024, así que son casi una "excepción" quienes no lo han hecho, después de que Francia haya anunciado que tiene la intención de dar el paso el próximo septiembre. Así las cosas, ha indicado que también prevé plantear que las conclusiones de los grupos de trabajo de la conferencia "reflejen y sistematicen esos parámetros que habrá que aplicar obligatoriamente" y ha dejado claro que la iniciativa es "flexible y abierta a la participación" para que todos reconozcan a Palestina y también a Israel, en el caso de aquellos países que aún no lo han hecho, mayoritariamente árabes. Por último, también ha propuesto que la iniciativa en favor de la implementación de la solución de los dos estados quede "protegida con medidas eficaces por la Asamblea General y por todos los miembros de Naciones Unidas frente a todos aquellos que intentan sabotearla". En este sentido, ha denunciado que Israel pueda tener una "especie de derecho de veto" sobre la existencia de Palestina y sobre la paz. "Un macabro derecho de veto sobre la vida o la muerte de 100.000 niños palestinos, 40.000 de ellos bebés", ha añadido, en referencia a la situación de "hambruna inducida" en Gaza. ENVÍO DE AYUDA Albares ha asegurado que "la seguridad está garantizada" para el envío de 12 toneladas de alimentos a Gaza que se llevará a cabo previsiblemente este viernes con un avión del Ministerio de Defensa que procederá a lanzar la ayuda desde el aire tras partir desde Jordania, tras haber hablado con las autoridades israelíes. El ministro ha reconocido que "es una gota en el océano" y por eso ha dejado claro que España participará en cualquier iniciativa que haya para facilitar ayuda humanitaria a los gazatíes. "Si con estas 5500 raciones que vamos a enviar conseguimos paliar en algo el hambre de un bebé o de un niño, me daré por satisfecho", ha afirmado. Con todo, ha exigido a Israel que permita el acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza "permanente, libre, ininterrumpido y terrestre" y también ha defendido la necesidad de que los trabajadores humanitarios puedan trabajar en el enclave sin restricciones. TENER PRESENTES A LAS VÍCTIMAS Durante su intervención en el plenario de la conferencia, en la que ha expuesto sus propuestas, Albares también ha defendido que hay que tener presentes a "todas" las víctimas, tanto los gazatíes como los israelíes muertos en el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, además de reclamar la liberación de los rehenes que aún siguen en manos del grupo terrorista palestino. "Debemos comprender que el dolor no distingue entre creencias, ideologías ni fronteras, que no defendemos bandos, sino que defendemos vidas", ha subrayado, incidiendo en que "preservar la paz, la vida y la humanidad es el principio que da sentido" a la ONU y "el fin que debe orientar nuestras decisiones". En este sentido, ha reivindicado que "es el momento de cumplir la promesa que dio sentido a esta organización" y de que todos los miembros de Naciones Unidas se unan "para la paz". "Es el momento de cerrar la herida que la humanidad tiene con Palestina y de dar justicia al pueblo palestino y paz y seguridad a todos en Oriente Medio", ha remachado.

