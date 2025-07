Próximo.- Autoridades sanitarias de Gaza denuncian 32 muertos por el Ejército israelí cerca de centros de la GHF

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos 32 personas han muerto este sábado en el sur de Gaza por disparos efectuados por el Ejército israelí contra una aglomeración de personas concentradas en torno a centros de distribución de ayuda de la cuestionada Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) concebida por Estados Unidos e Israel, según denuncia el Ministerio de Salud del enclave, citando al hospital Al Nasser. Los disparos, que el Ejército israelí está investigando, han ocurrido en torno a los centros de distribución en Rafá y Jan Yunis, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud gazatí, dirigido por el movimiento islamista palestino Hamás, publicado en su página de Facebook. Las Fuerzas Armadas israelíes han informado en sus canales oficiales de que "varios sospechosos se acercaron a efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel que estaban realizando actividades operativas en la zona de Rafá, de una manera que pusieron en peligro a estas fuerzas". En respuesta, los militares "actuaron para impedir que los sospechosos se acercaran, les ordenaron que se alejaran y cuando no se alejaron, dispararon para dispersarlos". "El tiroteo tuvo lugar a un kilómetro del complejo de distribución y durante la noche cuando éste se encontraba inactivo", ha destacado el Ejército israelí. La GHF no se ha pronunciado sobre estos dos episodios de violencia pero, por norma general, acusa a Hamás de difundir información falsa sobre estos incidentes. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias no solo denuncian por contra que la GHF está completamente incapacitada a nivel logístico para desarrollar estas operaciones de distribución de ayuda sin peligro para la población, sino también la presencia de contratistas de seguridad durante las mismas, lo que rompe el protocolo de neutralidad internacional en tareas humanitarias.