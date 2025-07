Próximo.- Bélgica transfiere al TPI los expedientes de dos soldados israelíes denunciados por crímenes de guerra

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La Fiscalía de Bélgica ha anunciado este miércoles que ha transferido al Tribunal Penal Internacional (TPI) los expedientes de dos soldados israelíes que fueron denunciados mientras se encontraban en el festival de música electrónica Tomorrowland por haber cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza. El Ministerio Público ha explicado que el 18 y el 19 de julio recibió dos denuncias de la Fundación Hind Rajab contra dos israelíes que estaban en territorio belga. Así, ha señalado que, "tras analizar las denuncias", decidió remitir los casos al TPI, en "aras de una correcta administración de la justicia y de conformidad con las obligaciones internacionales". Así, ha explicado que la remisión de los expedientes al TPI será efectuada por el Servicio Público Federal de Justicia, la autoridad central competente para transferir las solicitudes de las autoridades judiciales belgas al tribunal, con sede en La Haya. En este sentido, ha recordado que el TPI está llevando a cabo una investigación sobre posibles violaciones graves del Derecho Humanitario en los territorios palestinos. Inicialmente, había accedido a examinar los casos al concluir que sus tribunales tenían jurisdicción extraterritorial sobre casos de crímenes de guerra. En una primera reacción, la Fundación Hind Rajab ha observado "con cauteloso optimismo" que la Fiscalía haya decidido remitir el caso a La Haya, mientras que ha subrayado que esta remisión "confirma que el asunto ha alcanzado el más alto nivel de atención jurídica internacional". Sin embargo, cree que "Bélgica debería haber ido más allá", puesto que los sospechosos "no solo deberían haber sido arrestados, sino también detenidos y procesados en Bélgica o extraditados a la TPI". "Bélgica tiene la base jurídica y la responsabilidad de hacerlo. La interpretación actual de su jurisdicción es, en nuestra opinión, innecesariamente limitada", ha agregado. Es por ello que ha lamentado "la liberación de personas con acusaciones creíbles de crímenes de guerra y lesa humanidad", remarcando que "no solo socava la confianza pública en la justicia, sino que también corre el riesgo de reforzar la sensación de impunidad y podría permitir que cometan más atrocidades". "Esta remisión no constituye una conclusión. Es un giro estratégico a nivel internacional. Si bien es legalmente admisible, también refleja cautela diplomática en un momento en que el genocidio continúa. En nuestra opinión, las consideraciones políticas nunca deben prevalecer sobre los imperativos de la justicia", ha argumentado. Por último, ha instado al TPI a "actuar sin demora y emitir órdenes de arresto contra los sospechosos", alegando que "cada día de inacción de las instituciones internacionales es un día de sufrimiento continuo e impunidad". "Que quede claro: este caso sienta un precedente legal y moral", ha concluido. La Fundación Hind Rajab y la ONG Global Legal Action Network presentaron dos denuncias sobre la presencia en el festival de dos personas que identificaron como miembros de una brigada del Ejército de Israel y que ondearon la bandera de su unidad durante el evento musical. Los demandantes acusaron a los dos israelíes de crímenes de guerra y genocidio en Gaza puesto que, según afirman, estuvieron "directamente" involucrados en ataques deliberados contra zonas civiles y en el uso de tortura y desplazamiento forzado de civiles. También consideran que ondear la bandera de su brigada es un símbolo de impunidad.