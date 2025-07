Próximo.- Bruselas ve "insuficiente" el acceso humanitario a Gaza pero deja en manos de los 27 decidir próximos pasos

BRUSELAS, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea considera "insuficiente" el acceso que Israel permite a las organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza para la entrega de ayuda básica a la población palestina, mientras la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, finaliza un documento con distintas opciones a presentar a los Estados miembros sobre el futuro de las relaciones con Israel. Ante la apertura de nuevos corredores hace semanas, Bruselas reconoce que esto representa un avance para facilitar la entrega de ayuda por parte de los actores humanitarios, pero sin embargo recalca que "siguen siendo insuficientes para hacer frente a la magnitud y gravedad de la crisis humanitaria que se está produciendo en Gaza", ha asegurado el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, en un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Próximo. "Para que la ayuda humanitaria llegue a las personas que la necesitan deben existir unos elementos mínimos", ha afirmado, para recalcar que Gaza se enfrenta a un "colapso total inminente" si no se permite urgentemente la entrada de combustible. El comisario neerlandés ha asegurado precisamente que estos asuntos, así como permitir un mayor flujo de convoyes humanitarios y garantizar su seguridad, es parte del diálogo que el bloque europeo mantiene con Israel en el proceso de revisión del Acuerdo de Asociación. EN MANOS DE LOS MINISTROS DE EXTERIORES DE LA UE Con todo, Hoekstra ha indicado que serán los ministros de Exteriores de los 27 los que decidan "los pasos a seguir" en las relaciones con Israel, una vez la Alta Representante presente distintas opciones a los Estados miembros, en el marco de la revisión del Acuerdo de Asociación con la UE, tras constatar en un informe encargado por la propia Kallas que Israel incurrió en violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en su ofensiva en Gaza. Distintas fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press señalan que los Estados miembros de la UE todavía no han recibido el documento de Kallas con distintas opciones, algo que podría retrasarse hasta el jueves, con la próxima cita de ministros de Exteriores prevista para el siguiente martes. Sobre la mesa podría estar dar pasos en materia comercial, imponer sanciones contra miembros del Gobierno de Benjamin Netanyahu, aplicar un embargo de armas, así como suspender total o parcialmente el Acuerdo de Asociación, todas medidas que vienen reclamando países como España o Irlanda, pero que quedaría por ver si suscitan el consenso necesario entre los Estados miembros. En la pasada reunión en el mes de junio, la UE optó por contemporizar con Israel instando a que mejore la situación en la Franja de Gaza y a presionar para ello mediante el diálogo directo tras enfriar la opción de tomar represalias e indicar que el objetivo del proceso de revisión no es "castigar" a Israel. Posteriormente, los líderes de la UE, sin censurar directamente las violaciones israelíes, llamaron a los ministros de Exteriores a continuar el proceso de revisión.