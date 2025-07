Próximo.- Centros universitarios españoles apoyan la candidatura de Francesca Albanese al Nobel de la Paz

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Dieciséis Centros e Institutos universitarios de investigación, integrantes de la red 'El Tiempo de los Derechos', han publicado este miércoles un manifiesto en apoyo a la candidatura de la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, al premio Nobel de la Paz. El comunicado conjunto al que ha tenido acceso Europa Press subraya que Albanese está ejerciendo su cargo con "profesionalidad, independencia y valentía" a pesar de "las trabas impuestas por el Gobierno israelí", que le ha "denegado el acceso a los territorios ocupados". "El trabajo de Albanese no solo ha visibilizado violaciones graves de derechos humanos, sino que ha formulado propuestas concretas y urgentes para avanzar hacia una paz justa y duradera: el alto el fuego inmediato, la apertura de corredores humanitarios, la rendición de cuentas por crímenes internacionales, la reconstrucción del territorio y la efectiva protección del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino", ha recalcado el texto. Además, los centros han señalado que la Relatora ha documentado "de forma rigurosa las violaciones de derechos humanos cometidas en la región", y que los tres informes "fundamentales" presentados ante Naciones Unidas han desencadenado contra Albanese "una intensa campaña de desprestigio, con acusaciones infundadas de antisemitismo, amenazas personales y anuncio de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos". Cabe destacar que el pasado 9 de julio Francesca Albanese fue sancionada por la Administración estadounidense liderada por Donald Trump por haber llevado a cabo una "campaña de guerra política y económica" contra Estados Unidos e Israel. El secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su perfil en la red social X, explicó entonces que las medidas contra Albanese tenían lugar "por sus ilegítimos y vergonzosos esfuerzos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes". En el comunicado conjunto, los centros firmantes han denunciado que estos ataques "forman parte de una ofensiva más amplia contra el sistema internacional de protección de los derechos humanos, promovida por sectores de la ultraderecha global, racista, machista y xenófoba". "A pesar de ello, Albanese ha continuado con su investigación sobre los derechos humanos en la Palestina ocupada por Israel, dando cumplida información al mundo sobre la masacre diaria, indiscriminada y genocida, que sufre el pueblo palestino por parte de Israel", ha destacado el texto. Finalmente, los institutos universitarios han insistido en recordar que "por primera vez en la historia, un genocidio está siendo documentado en tiempo real por una Relatoría de Naciones Unidas", por lo que la comunidad internacional "ya no puede escudarse en el argumento del pasado de no tener conocimiento de lo que está ocurriendo".