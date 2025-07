Próximo.- Comandos israelíes abordan el barco 'Handala' de la Flotilla a menos de 100 kilómetros de Gaza

españoles MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El barco 'Handala' de la Flotilla de la Libertad ha sido abordado este sábado por comandos israelíes cuando se encontraba aproximadamente a menos de 100 kilómetros de la costa de Gaza para romper el bloqueo marítimo israelí sobre el enclave con 21 tripulantes a bordo, entre ellos los españoles Santiago González Vallejo y Sergio Toribio. "La Coalición de la Flotilla de la Libertad confirma que el barco civil 'Handala', que se dirigía a romper el bloqueo ilegal y genocida israelí de los palestinos en Gaza, fue interceptado violentamente por el Ejército israelí en aguas internacionales, aproximadamente a 40 millas náuticas de Gaza", ha hecho saber la organización en un comunicado recogido por el Comité Internacional para Romper el Asedio de Gaza. "Israel no tiene autoridad legal para detener a civiles internacionales a bordo del Handala. Este no es un asunto interno israelí. Se trata de ciudadanos extranjeros que operan bajo el derecho internacional y en aguas internacionales. Su detención es arbitraria e ilegal y debe cesar de inmediato", ha añadido por su parte la integrante del comité de dirección de la Flotilla, Ann Wright. Uno de los primeros anuncios de la intercepción ha sido el efectuado por el coordinador general del partido político francés La Francia Insumisa, Manuel Bompard, en contacto con la tripulación del barco, donde tiene a bordo a las diputadas Gabrielle Cathala y Emma Fourreau. "En violación del derecho internacional, Israel acaba de secuestrar a la tripulación del 'Handala' en aguas internacionales", ha anunciado. "Las autoridades francesas deben condenar esta detención y movilizarse por la liberación de la tripulación y contra el genocidio en Gaza", ha añadido después de que las diputadas avanzaran que los comandos habían comenzado a aproximarse al barco con intención de abordarlo. "El Ejército israelí está aquí. Tiramos nuestros teléfonos al mar. Nos vemos pronto. Alto al genocidio", ha escrito Fourreau en su cuenta de la red social X, ahora en manos de su equipo de comunicación desde Francia. Una hora antes, el barco había cambiado de rumbo ante la aproximación de "presuntos barcos militares" que estaban "muy cerca" de la embarcación, según la Flotilla en un comunicado. El barco se estaba dirigiendo hacia la costa de Egipto para realizar una navegación "en paralelo" sin entrar en aguas egipcias. "No se ha confirmado la identidad de estos buques cercanos, pero su proximidad ha suscitado serias preocupaciones por la seguridad de los civiles a bordo", según un comunicado de la Flotilla antes del abordaje, mientras intentaba ponerse en contacto por radio con el Ejército israelí para verificar si se trata de sus barcos, sin éxito.