Próximo.- Decenas de miles de manifestantes protestan en Rabat contra la ofensiva israelí en Gaza

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - Decenas de miles de personas han salido este domingo a las calles de Rabat, la capital marroquí, para protestar contra la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, la hambruna y el genocidio al que denuncian está sometida la población gazatí. Varios partidos políticos, sindicatos, organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil han participado en esta marcha convocada por el Observatorio Marroquí Contra la Normalización que condena además el silencio internacional y el árabe en particular ante los "crímenes" israelíes, informa el portal de noticias marroquí Al Omq al Maghrebi. En particular han criticado la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel, que consideran "una traición política y moral que no se puede justificar bajo ningún pretexto". Por eso piden revisar las relaciones con Israel y poner fin a cualquier tipo de colaboración en seguridad, económica o cultural. "El pueblo marroquí es leal a la causa palestina y no permitirá los proyectos de normalización con pretextos de seguridad, turismo o académicos", han advertido. Han denunciado igualmente la "política deliberada de hambre" de Israel, que "utiliza la ayuda humanitaria como herramienta" para "chantaje político" y "castigo colectivo" ante la pasividad de la comunidad internacional. Asimismo han condenado la "complicidad" de Estados Unidos y sus aliados occidentales en la ofensiva sobre Gaza y su apoyo incondicional a las autoridades israelíes dando "cobertura política y militar a los crímenes contra civiles indefensos".