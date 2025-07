Próximo.- Dos marineros muertos tras un ataque con granadas propulsadas a un mercante frente a las costas de Yemen

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - Dos marineros han muerto tras un ataque con granadas propulsadas a un buque mercante que navegaba en aguas al oeste de las costas de Yemen, según ha confirmado un representante de Liberia en una reunión de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres. "Queremos destacar que es absolutamente inaceptable y no tiene lógica alguna que se ataque a buques mercantes por razones políticas", ha subrayado durante su turno de palabra, trasladando su más sentido pésame a los familiares de los marineros fallecidos. Por su parte, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha informado de que el buque 'MV Eternity C', con bandera liberiana, ha sido atacado con cinco granadas propulsadas "lanzadas desde pequeñas embarcaciones". El organismo, vinculado a la Armada británica, ha detallado en un comunicado publicado en la red social X que el barco "ha sufrido daños significativos y ha perdido toda su propulsión". El ataque no ha sido reivindicado por el momento por los rebeldes hutíes. El mercante permanece "rodeado por pequeñas embarcaciones y sigue bajo continuo ataque". El UKMTO ha vuelto a pedir a los buques que transiten por la zona que lo hagan con "cautela" un día después del hundimiento del carguero 'MV Magic Seas' a causa de un ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.