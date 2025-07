Próximo.- EEUU defiende su ausencia en la "inoportuna" conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Estados Unidos ha defendido este lunes su ausencia en la conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados organizada por Francia y Arabia Saudí, alegando que se trata de una "maniobra desacertada que envalentonará" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sostenido a través de un comunicado que esta "improductiva e inoportuna" conferencia es "una maniobra publicitaria que se produce en medio de delicados esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto". "En lugar de promover la paz, la conferencia prolongará la guerra, envalentonará a Hamás, recompensará su obstrucción y socavará los esfuerzos reales por lograr la paz", ha argumentado la portavoz de la oficina diplomática estadounidense, Tammy Bruce. Así, ha reiterado que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha "dejado claro" que esta convocatoria "es una bofetada a las víctimas del 7 de octubre (de 2023) y una recompensa al terrorismo" que "mantiene a rehenes atrapados en túneles". "Estados Unidos no participará en este insulto, sino que seguirá liderando esfuerzos concretos para poner fin a los combates y lograr una paz permanente. Nuestro enfoque sigue siendo la diplomacia seria, no conferencias orquestadas para aparentar relevancia", ha zanjado. Cabe mencionar que Bruce ha aprovechado la ocasión para cargar contra París --no así contra Riad--, por el reconocimiento del Estado palestino que fue aplaudido por Hamás. "Esto refleja un patrón de gestos contraproducentes que solo envalentona a Hamás, alienta su obstrucción del alto el fuego y debilita considerablemente nuestros esfuerzos diplomáticos", ha manifestado. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha inaugurado la conferencia --que dura dos días-- con un discurso en el que ha lamentado que "la solución de dos Estados está más lejos que nunca". Además, la ausencia de Israel y su principal aliado, Estados Unidos, ha mermado las esperanzas de un avance en este sentido. Este evento se está celebrando apenas cuatro días después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara su decisión de reconocer formalmente a Palestina como Estado, siguiendo la estela de otros países europeos como España. No obstante, se trata del primer país del G7 en hacerlo.