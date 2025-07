Próximo.- El barco 'Handala' de la Flotilla de la Libertad parte desde Italia con destino a Gaza

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El barco 'Handala', Coalición de la Flotilla de la Libertad, ha partido este domingo desde el puerto italiano de Siracusa en un nuevo intento por romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza después de los abordajes de las fuerzas especiales israelíes en aguas internacionales a anteriores embarcaciones. El antiguo pesquero noruego, cargado con suministros médicos y alimentarios, ha partido a mediodía entre gritos como "Liberen Palestina" de las decenas de personas reunidas con kufiya y banderas palestinas congregadas en el puerto para despedir a los 15 activistas a bordo que intentarán recorrer los cerca de 1800 kilómetros hasta la costa de Gaza, aunque con parada en Galípoli, en el sureste de Italia. En este puerto de la región de Apulia prevén embarcar el próximo viernes 18 de julio la diputada francesa Gabrielle Cathala y la eurodiputada también gala, Emma Fourreau, ambas del partido izquierdista Francia Insumisa (LFI). "Vamos a navegar otra vez. El 13 de julio de 2025 nuestro barco 'Handala' zarpará de Siracusa, Italia, para romper el bloqueo ilegal de Israel. Esta misión es por los niños de Gaza", publicó el grupo en un comunicado la semana pasada. El grupo recuerda que se trata de un barco civil que transporta ayuda humanitaria vital para salvar vidas y "un mensaje de solidaridad de gentes de todo el mundo que rechazan quedarse callados mientras Gaza muere de hambre, es bombardeada y enterrada bajo los escombros". En este viaje habrá médicos, abogados y activistas voluntarios, periodistas y organizadores comunitarios, destaca. "No somos gobiernos. Somos la gente, que actúa cuando las instituciones fallan", han remachado. El barco recibe su nombre de un conocido personaje infantil de dibujos animados, "un refugiado descalzo que da la cara ante la injusticia y que jura no rendirse hasta que Palestina sea libre". "Este barco tiene su espíritu y el de cada niña y niño de Gaza al que se le niega la seguridad, la dignidad y el disfrute", han destacado. El 'Handala' recorrió varios puertos del norte de Europa y de Reino Unido en 2023 y 2024 para "romper el bloqueo mediático" y "concienciando a la gente, construyendo solidaridad" con ruedas de prensa, obras artísticas y "actos de educación política en cada puerto que visitó". TRAS LOS PASOS DEL 'MADLEEN' "Esta misión llega semanas después del ataque ilegal de Israel sobre el 'Madleen', otro barco de la Flotilla de la Libertad apresado ilegalmente por Israel en aguas internacionales", recuerda la Flotilla. El 9 de junio de madrugada el 'Madleen' fue abordado por comandos de la Marina israelí cuando transportaba un cargamento de alimentos y productos de primera necesidad y a doce activistas de diversas nacionalidades, incluida la sueca Greta Thunberg, la eurodiputada francesa Rima Hassan, el periodista francés Omar Faiad o el activista español Sergio Toribio. Doce civiles desarmados, incluidos una eurodiputada, un médico, un periodista y defensores de derechos humanos fueron secuestrados por comandos israelíes y llevados contra su voluntad a Israel, donde fueron interrogados, sometidos a abusos y después deportados. ¿Su 'delito'? Intentar llevar alimentos, medicinas y solidaridad a los palestinos víctimas del bloqueo", ha reprochado la Flotilla. "No nos vamos a echar atrás. El 'Handala' parte a la sombra de las graves atrocidades. Desde el 18 de marzo de 2025, cuando Israel rompió el alto el fuego y reanudó los ataques sobre Gaza, han muerto al menos 6572 palestinos y más de 23.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza", ha destacado el grupo. Menciona, además, que "más de 700 han sido abatidos a tiros cuando esperaban para conseguir comida en los puntos de distribución controlados por Estados Unidos y por la Fundación Humanitaria de Gaza que apoya Israel", en lo que supone "una trampa mortal camuflada como plan de ayuda, una estructura de control y crueldad al servicio del genocidio de Israel".