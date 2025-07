Próximo.- El canciller alemán insta a Netanyahu a permitir "sin demora" la entrega de ayuda humanitaria en Gaza

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - El canciller alemán, Friedrich Merz, ha instado este domingo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a permitir "sin demora" la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, en el marco de la presión internacional que ha recibido en los últimos días hasta que ha accedido a primera hora de la mañana a establecer "pausas" humanitarias en el enclave, donde han muerto más de 59.800 palestinos por la ofensiva israelí. "En una llamada telefónica, he instado a Netanyahu a hacer todo lo posible para lograr un alto el fuego inmediato y le he pedido que permita que la ayuda humanitaria urgentemente necesaria llegara sin demora a la población civil hambrienta de Gaza", ha indicado el canciller a través de un comunicado publicado en su perfil en la red social X. Merz ha asegurado que seguirá "de cerca la evolución de los acontecimientos" y ha adelantado que se coordinará con Francia, Reino Unido, "otros socios europeos", Estados Unidos y los países árabes para "decidir en los próximos días cómo contribuir a mejorar la situación" en la Franja. El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha explicado que durante la llamada Merz ha expresado su "profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en Gaza" y ha sostenido que las medidas anunciadas "deben ir seguidas rápidamente por medidas adicionales sustanciales". Además, ha reiterado que el reconocimiento de Palestina como Estado no está actualmente en la agenda del Ejecutivo, puesto que sigue considerándolo uno de los pasos finales hacia la solución de dos Estados. Estas declaraciones tienen lugar después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, adelantara esta semana que Francia tiene previsto reconocer el Estado palestino en septiembre. La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 59.800 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, si bien se teme que la cifra sea superior. Además, más de 130 personas, incluidos 87 niños, han muerto por hambre o desnutrición.