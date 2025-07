Próximo.- El Ejército de Israel envía 54.000 órdenes de reclutamiento a judíos ultraortodoxos durante el mes de julio

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel ha enviado un total de 54.000 órdenes de reclutamiento a miembros de la comunidad ultraortodoxa haredi durante el último mes a pesar de las tensiones y las protestas contra la obligatoriedad del servicio militar para estos judíos, que se dedican a estudiar la Torá, el libro sagrado del judaísmo, y alegan que están exentos de ser llamados a filas por motivos religiosos. La medida ha salido adelante a pesar del tenso clima político dentro de la coalición gobernante, liderada por el Likud de Benjamin Netanyahu, quien se enfrenta a las amenazas de los partidos políticos ultraortodoxos de votar a favor de convocar elecciones anticipadas a menos que se impulse la reanudación de las exenciones generales del servicio militar de las que disfrutaban los estudiantes de 'yeshiva' haredí hasta su expiración en julio de 2023. Estas órdenes, que suponen el primer paso para abrir y revisar procesos de inclusión en el Ejército de cara al próximo año, han salido adelante tras obtener el visto bueno del Tribunal Supremo de Israel hace justo un año. Según la corte, ya no existen motivos legales que sostengan la exención de la que gozaban los judíos ortodoxos, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. Se estima que actualmente unos 80.000 miembros de la comunidad de edades comprendidas entre los 19 y 24 años podrían sumarse al servicio militar. Entre julio de 2024 y mayo de 2025, el Ejército emitió otras 24.000 órdenes de reclutamiento para hombres haredíes de hasta 28 años. Las Fuerzas de Defensa de Israel tienen la intención de incrementar las actividades de control contra los evasores del servicio militar y los desertores de la población general. "Seguiremos operando de acuerdo con la ley y las directivas vigentes, haciendo lo que esté en nuestra mano para expandir este reclutamiento y adaptar las condiciones de la comunidad haredí", ha aclarado el Ejército.

LA NACION Israel

servicio-de-noticias