Próximo.- El Ejército de Israel intercepta un cohete lanzado desde el sur de la Franja de Gaza

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que las defensas aéreas han interceptado un proyectil lanzado desde el sur de la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva militar israelí contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, sin que por ahora haya reivindicación del lanzamiento. "Tras la activación de la alerta aérea en la frontera con Gaza, un lanzamiento que cruzó desde el sur de la Franja hacia territorio israelí ha sido aparentemente interceptado", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de un breve comunicado, en el que no se han pronunciado sobre posibles víctimas o daños materiales. Las sirenas antiaéreas han sonado en los asentamientos de Nirim y Ein HaShlosha, a la altura de la ciudad gazatí de Jan Yunis (sur), según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 60.400 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea superior.