Próximo.- El embajador de EEUU en Israel condena los ataques de colonos contra iglesias como un crimen contra Dios

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha visitado este sábado la ciudad cisjordana de Taibe, la mayor comunidad de cristianos en todo el territorio palestino, escenario esta semana de ataques de colonos israelíes que han prendido fuego a la iglesia de San Jorge, un asalto denunciado por el diplomático como "un crimen contra la humanidad y contra Dios". En la localidad, además, viven numerosos palestinos con nacionalidad estadounidense, que han acompañado al embajador, ministro bautista y uno de los grandes abanderados del evangelismo norteamericano, en su ruta por la ciudad. "Yo trabajo para todos los ciudadanos americanos que viven en Israel, judíos, musulmanes o cristianos. Cuando son aterrorizados, exigiré que los responsables se enfrenten a consecuencias de verdad por sus actos", ha publicado en un mensaje divulgado a través de su cuenta de X. El embajador ha condenado especialmente el ataque a la iglesia de San Gabriel, que ha visitado este sábado. "Profanar una iglesia, una mezquita o una sinagoga es un crimen contra la humanidad y contra Dios", ha manifestado. Sin mencionar explícitamente a los colonos, Huckabee ha redoblado su condena en un segundo comunicado publicado en la web de la Embajada de EEUU en Jerusalén. "Lo que ha sucedido aquí es una auténtica vergüenza, y deseo hacer todo lo posible para que la gente de esta pacífica localidad sepa que insistiremos en que quienes cometan actos de terrorismo y violencia en Taibe, o en cualquier otro lugar, sean encontrados y procesados", ha avisado. "La gente debe pagar un precio por hacer algo que destruye lo que pertenece, no solo a otros, sino a Dios. Eso es un sacrilegio. Va contra lo Sagrado", ha añadido antes de remachar que Taibe es una comunidad cristiana, en gran parte, y merece respeto y un trato digno". Huckabee, férreo aliado del Gobierno israelí, ha endurecido recientemente su postura contra las autoridades del país. Según informó esta semana el 'Times of Israel', el embajador amenazó con declarar públicamente que Israel ya no da la bienvenida a grupos cristianos y está ralentizando deliberadamente el proceso de aprobación de visados turísticos para misiones evangélicas. La amenaza, según el medio, se emitió en una carta que Huckabee envió el miércoles al ministro del Interior, Moshe Arbel, y que se filtró a los medios hebreos el jueves. En ella, Huckabee amenazó con ordenar a su Embajada que tomara medidas recíprocas contra los turistas israelíes que solicitaran visados para entrar en Estados Unidos. "Sería muy lamentable que nuestra Embajada tuviera que anunciar públicamente en todo Estados Unidos que el Estado de Israel ya no da la bienvenida a las organizaciones cristianas y a sus representantes, y que, en cambio, está incurriendo en acoso y trato negativo hacia organizaciones con largas relaciones y una participación positiva en el sionismo y la amistad con el pueblo judío y el Estado de Israel", escribió el enviado estadounidense. Tras recibir la carta, Arbel, miembro del partido ultraortodoxo Shas, se declaró "particularmente sorprendido" por la forma en que el enviado planteó sus preocupaciones, y explicó que todas las solicitudes han sido atendidas "en un plazo excepcionalmente breve". "En mi opinión, esta línea de acción se desvía de las normas de trabajo aceptadas y no refleja la relación directa y constructiva que hemos establecido", afirmó, añadiendo que la relación entre ambos países se encuentra "entre las asociaciones más valiosas y significativas". Huckabee, cabe recordar, intervino por primera vez sobre la violencia descontrolada de los colonos en Cisjordania y pidió al gobierno israelí que investigara el "asesinato terrorista" del palestino-estadounidense Saif Musallet, de 20 años, en la población de Sinyil la semana pasada.