Próximo.- El enviado de Trump habla de un cambio de estrategia ante las familias de los rehenes: "Todo o nada"

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El enviado de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha indicado este sábado en un encuentro contra las familias de los rehenes israelíes en manos de las milicias palestinas de Gaza que las negociaciones con el movimiento islamista Hamás están detenidas y que ahora mismo la Casa Blanca contempla una estrategia maximalista de "todo o nada" para intentar su liberación. "Las negociaciones con Hamás han sido agotadoras y ahora estamos cambiando de rumbo: todo o nada", ha manifestado Witkoff durante el foro, en el que ha asegurado a las familias que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "se preocupa tanto por estos rehenes como si fueran americanos". Witkoff, sin embargo, no ha terminado de dar por cerrada la vía de la negociación, aunque ha indicado que la prioridad ahora mismo es la de intentar paliar la crisis humanitaria desencadenada en Gaza por la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra su territorio. Frente a las denuncias de agencias de Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias internacionales, el enviado de Trump respondió que "ahora mismo la gente lo está pasando mal y hay escasez, pero no hambruna", recoge una grabación del encuentro recogida por los medios israelíes, donde responsabilizó al movimiento islamista de propagar información falsa. Hamás, cabe recordar, se ha negado a seguir dialogando con Israel hasta que no levante por completo el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. "Una vez refutemos esta declaración de Hamás, espero que podamos reanudar las negociaciones y traer a todos los rehenes", ha indicado Witkoff, quien llegó ayer a la región, visita a Gaza incluida, para evaluar de primera mano la situación y presentar sus conclusiones a Trump con vistas a lo que el mandatario estadounidense describió como "un nuevo plan de ayuda" para el enclave, sin dar más detalles.