Próximo.- El ministro de Exteriores británico tacha de "inhumano y peligroso" el reparto de ayuda de Israel en Gaza

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, ha denunciado este lunes ante el Parlamento británico que el sistema de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza establecido por el Gobierno israelí "es inhumano y peligroso" y pone en peligro a la población con cada desplazamiento. "El nuevo sistema de ayuda israelí es inhumano y peligroso, y priva a los habitantes de Gaza de su dignidad humana. Contradice principios humanitarios establecidos desde hace mucho tiempo", ha criticado Lammy en una intervención en la Cámara de los Comunes, donde ha destacado que la reducción de puntos de distribución "de 400 a solo cuatro obliga a civiles desesperados, entre ellos niños, a luchar de forma insegura por lo esencial para vivir". "Es un espectáculo grotesco, que está causando un terrible coste humano", ha agregado. El jefe de la diplomacia de Londres ha denunciado los numerosos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes contra la población del enclave palestino mientras busca ayuda, en los que "casi 1000 civiles han muerto desde mayo". "Condeno rotundamente el asesinato de civiles que intentan satisfacer sus necesidades básicas", ha afirmado, asegurando que las operaciones israelíes en medio del controvertido sistema de distribución de ayuda "crean un desorden que (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás está aprovechando ahora". "El Gobierno israelí debe responder: ¿qué justificación militar puede haber para los ataques que han matado a niños desesperados y hambrientos? ¿Qué medidas inmediatas están tomando para detener esta letanía de horrores? ¿Qué harán para que los responsables rindan cuentas?", ha planteado Lammy. De este modo, ha lamentado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "siga insistiendo" en la ofensiva, a raíz de la cual se ha sumado a la declaración de decenas de ministros de Exteriores, principalmente de Europa, reclamando que "la guerra en Gaza debe terminar ahora". "No hay solución militar. Las negociaciones garantizarán la liberación de los rehenes. Más derramamiento de sangre no sirve de nada", ha manifestado, señalando asimismo que "Hamás e Israel deben comprometerse ahora a un alto el fuego, y el próximo alto el fuego debe ser el último". El ministro ha puesto el foco también en los desplazamientos a los que obligan las limitadas opciones que tienen los gazatíes de conseguir ayuda humanitaria. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han expulsado a los palestinos del 86% por ciento de Gaza, dejando a unos dos millones de personas atrapadas en una zona de apenas más de 20 millas cuadradas (casi 52 kilómetros cuadrados)", ha explicado, remarcando que, "independientemente de lo que afirme el Gobierno israelí, el desplazamiento repetido de tantos civiles no les garantiza la seguridad. De hecho, es todo lo contrario". En este sentido, ha criticado al ministro israelí de Defensa, Israel Katz, a raíz de que éste propusiera hace dos semanas la concentración de toda la población palestina en recintos custodiados militarmente, así como el objetivo de lograr que los palestinos "emigren voluntariamente" fuera de la Franja de Gaza. Para Lammy, ese plan supone "una visión cruel que nunca debe hacerse realidad, y la condeno de manera inequívoca", subrayando que "el desplazamiento forzoso permanente es una violación del Derecho Internacional humanitario". Con todo, el jefe de la diplomacia británica se ha presentado como "un firme defensor de la seguridad y el derecho a existir de Israel". "Valoro mucho los numerosos vínculos entre nuestros pueblos, y los horrores del 7 de octubre no deben olvidarse nunca, pero creo firmemente que las acciones del Gobierno israelí están causando un daño incalculable a la reputación de Israel en el mundo y socavando su seguridad a largo plazo", ha afirmado. En este sentido, ha pedido a Netanyahu que "escuche al pueblo israelí, cuyo 82% desea desesperadamente un alto el fuego, y a las familias de los rehenes, porque saben que un alto el fuego ofrece la mejor oportunidad de traer a sus seres queridos de vuelta a casa", mientras que, al contrario, "esta ofensiva los pone en grave peligro". CRITICA EL SABOTAJE A LA AUTORIDAD PALESTINA Y ANUNCIA INVERSIONES El responsable británico no se ha detenido ahí y ha apuntado también a "una campaña acelerada para impedir un futuro Estado palestino en Cisjordania (...) respaldada por "Netanyahu, alentada por sus ministros e impulsada por una ideología extremista que quiere sofocar la solución de dos Estados, que es la única vía hacia una paz y una seguridad duraderas". "Lo vemos en el ritmo sin precedentes de la expansión de los asentamientos y en los impactantes niveles de violencia de los colonos, e incluso de terrorismo", ha afirmado, aludiendo especialmente a los planes del Gobierno israelí de construir nuevos asentamientos en Jerusalén Este que "separarían el norte de Cisjordania del sur, y a los palestinos de Cisjordania de Jerusalén Este". "Estos planes son totalmente inaceptables, son ilegales y no deben llevarse a cabo", ha subrayado. Lammy ha censurado asimismo "los intentos deliberados de presionar a la Autoridad Palestina, negándole injustamente el acceso a sus propios fondos". "Los ministros israelíes deberían apoyar a la Autoridad Palestina, en lugar de socavar activamente su economía, como están haciendo los ministros (de Seguridad y de Finanzas) Ben Gvir y Smotrich", ha resaltado. Ante esta situación, el jefe de la diplomacia británica ha hecho pública una inversión de 7,5 millones de libras (8,65 millones de euros) para apoyar a la Autoridad Palestina, como parte del acuerdo firmado en abril este año con el primer ministro palestino, Mohamad Mustafá. En el mismo marco, ha anunciado también inversiones por valor de 20 millones de libras (23,07 millones de euros) en apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y de 7,5 millones de libras (8,65 millones de euros) destinados a los dos hospitales de campaña donde operan los servicios sanitarios británicos en la Franja de Gaza. PIDE QUE LA PRESIÓN INTERNACIONAL SE DIRIJA A Hamás El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha confirmado, tras la intervención de su homólogo británico, haber conversado con él acerca de "cuestiones regionales". "Le he dicho que Hamás es el único responsable del sufrimiento de la población y de la continuación de la guerra", ha publicado, añadiendo también su percepción de que "la presión internacional debe recaer sobre Hamás". Asimismo, ha insistido ante el jefe de la diplomacia británica que "la comunidad internacional debe adoptar una postura firme contra la masacre sistemática de las minorías sirias", en referencia a los enfrentamientos intercomunitarios en el sur de Siria que han dejado al menos 1260 muertos en los últimos ocho días de combates entre drusos y beduinos. En ellos han participado también las Fuerzas de Seguridad de Damasco, que ha contabilizado centenares de bajas, y el Ejército de Israel, que ha ejecutado múltiples bombardeos.