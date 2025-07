Próximo.- El ministro de Patrimonio de Israel celebra que "gracias a dios" están "arrasando" a los "monstruos" de Gaza

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, ha celebrado que "gracias a dios" el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está "avanzando a toda velocidad para arrasar Gaza", cuando este mismo jueves se ha confirmado ya la muerte de cerca de 59.600 personas en la Franja a causa de los ataques israelíes. "Estamos erradicando este mal. Estamos expulsando a esta población que ha sido estudiada en el 'Mein Kampf'", ha dicho Eliyahu, en referencia a 'Mi Lucha', el famoso libro de Adolf Hitler, en una entrevista para la emisora de radio Kol Barama, de la que se ha hecho eco el diario 'The Times of Israel'. "Toda Gaza será judía", ha seguido Eliyahu, miembro del partido ultraderechista Otzmá Yehudit, al igual que otros compañeros de gabinete, como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también proclive a este tipo de declaraciones. Eliyahu también ha cuestionado que la población de la Franja de Gaza no esté recibiendo suficiente ayuda humanitaria y ha calificado de campaña contra Israel las denuncias de gran parte de la comunidad internacional sobre la escasez cada vez mayor. "No hay hambre en Gaza", ha asegurado. "No tenemos por qué preocuparnos por el hambre en la Franja. Que el mundo se preocupe por ello", ha espetado el ministro israelí, que también ha tenido ocasión de llamar "monstruos" a los habitantes del enclave palestino. Las palabras de Eliyahu han encontrado el rechazo de una parte de la oposición israelí, si bien por el daño que puedan causar a su intento de convencer al mundo de que están luchando contra el "terrorismo". El líder de la oposición, Yair Lapid, ha afirmado que estas declaraciones "son un ataque a los valores y un desastre propagandístico" y que así "Israel nunca convencerá al mundo de lo justa" que es su "guerra contra el terrorismo". Los soldados del Ejército israelí, ha recalcado, "no luchan para aniquilar a la población civil". "Luchan para traer de vuelta a los secuestrados y garantizar la seguridad de Israel", según una nota publicada en su cuenta de X. No es la primera vez que Eliyahu se destapa con este tipo de exabruptos. Apenas un mes del inicio de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, el ministro de Patrimonio soltó que el uso de una bomba atómica contra el enclave palestino podría ser la solución.