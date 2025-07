Próximo.- El PMA denuncia un tiroteo mortal del Ejército israelí cerca de sus convoyes de ayuda en el norte de Gaza

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha denunciado este domingo un tiroteo del Ejército israelí contra un grupo de palestinos en las inmediaciones de un convoy con 25 camiones de ayuda que entró en la Franja de Gaza, y ha criticado a las autoridades israelíes por incumplir con sus "garantías" de que las fuerzas armadas no intervendrán a lo largo de las rutas de los convoyes humanitarios. "En la mañana del 20 de julio, un convoy del PMA de 25 camiones que transportaba ayuda alimentaria vital cruzó el puesto fronterizo de Zikim con destino a las comunidades hambrientas del norte de Gaza. (...) A medida que el convoy se acercaba, la multitud (de civiles) que lo rodeaba se vio bajo el fuego de tanques israelíes, francotiradores y otros disparos", ha relatado el organismo en su cuenta de la red social X donde se ha mostrado "profundamente preocupado y entristecido" por el "trágico" suceso. En el comunicado, el PMA ha advertido de que las condiciones "cada vez más peligrosas" que enfrentan las operaciones humanitarias, teniendo en cuenta que tan solo en la jornada de este domingo al menos 73 personas han muerto y 150 han resultado heridas por ataques israelíes mientras esperaban su turno para recibir ayuda en los puestos de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), según los datos de las autoridades gazatíes. La mayoría de las víctimas mortales, más de 60, se han registrado en el norte del enclave palestino. El organismo ha mencionado en su mensaje a Israel, haciéndolo responsable de estos ataques: "El violento incidente de hoy se produce a pesar de las garantías de las autoridades israelíes de que las condiciones de las operaciones humanitarias mejorarían; entre ellas, que las Fuerzas Armadas no estarán presentes ni intervendrán en ningún momento a lo largo de las rutas de los convoyes humanitarios". Así, ha vuelto a recordar que "nunca, nunca, debe haber grupos armados cerca o en nuestros convoyes de ayuda" y ha pedido de nuevo que "los tiroteos cerca de las misiones humanitarias (...) cesen de inmediato". "Toda violencia que afecte a civiles que buscan ayuda humanitaria es completamente inaceptable", ha agregado. Además de proteger a los civiles, el PMA ha hecho alusión a los cooperantes que prestan "asistencia vital". "Los equipos del PMA que acompañan a los convoyes no deberían tener que arriesgar sus propias vidas para salvar otras. Sin estas condiciones fundamentales, no podemos seguir prestando ayuda vital en toda la Franja de Gaza", ha defendido. Por otra parte, el organismo ha asegurado que "está preparado" para dar respuesta a una "crisis de hambre que ha alcanzado nuevos niveles de desesperación", con al menos 90.000 mujeres y niños que necesitan tratamiento urgente. "Casi una de cada tres personas lleva días sin comer. La ayuda alimentaria es la única forma que tiene la mayoría de la gente de acceder a algún alimento, ya que el coste de un saco de harina de un kilogramo ha subido a más de US$100 en los mercados locales", ha relatado. Ante esta situación, el PMA ha pedido un "aumento masivo de las distribuciones de ayuda alimentaria" y ha apelado a un acuerdo de alto el fuego que se espera "hace tiempo". Esta ansiada tregua debería traducirse, entre otras cosas, en el suministro "de alimentos críticos de forma coherente, predecible, ordenada y segura" a la población de la Franja de Gaza, ha señalado. Casi 1000 personas han muerto, 6011 han resultado heridas y 45 han sido dadas por desaparecidas en incidentes ocurridos en las inmediaciones de los puntos de reparto de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), según el Gobierno gazatí, que considera estos lugares como "trampas mortales".