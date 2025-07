Próximo.- España espera que el "proceso de desconexión" respecto a la tecnología de Israel se haga "lo antes posible"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este jueves que espera que el "proceso de desconexión" que se está llevando a cabo desde la industria española respecto a la tecnología militar de Israel se haga "lo antes posible". "Ya se ha iniciado un proceso que hemos llamado de desconexión. Hay industria española muy buena que está trabajando ya en sustituir esa tecnología (de Israel)", ha manifestado la ministra en una entrevista en el programa '24 horas' de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha confiado que se haga "lo antes posible", porque entre otras cosas, "esa tecnología era necesaria para las Fuerzas Armadas". Respecto a estas últimas, Robles ha resaltado el papel que ejercen en las misiones "complicadas" de ayuda humanitaria como las que se realizarán entre hoy y mañana en Gaza con dos aviones españoles. Desde el aire y con la ayuda de paracaídas, este viernes las Fuerzas Armadas españolas proporcionarán a la población gazatí 12 toneladas de alimentos. "Lo hacemos porque creemos que tenemos que hacerlo, porque es imprescindible esa ayuda humanitaria, pero claro, lo razonable, lo lógico, sería primero que no hubiera esa situación de hambruna en la que se ha sometido a la población y que luego el material se pudiera trasladar por tierra, que es lo más seguro y se evitarían otros problemas", ha subrayado. Además, la ministra de Defensa ha insistido en tachar de "crueldad absolutamente insoportable e inaceptable" la ofensiva de Israel sobre Gaza, motivo por el que espera "que los tribunales penales internacionales tomen las decisiones oportunas". "Estos ataques a menores, a enfermos, a mujeres desvalidas, no tienen ningún tipo de justificación. Ninguna. Y cuando no hay ninguna justificación, cuando se vulneran todas las normas del Derecho Internacional, yo espero que en su momento se haga justicia y los tribunales penales internacionales tomen las decisiones oportunas", ha zanjado Robles.