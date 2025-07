Próximo.- Francia afirma que la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania "constituye un acto de terrorismo"

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Francia ha afirmado este martes que la violencia de los colonos en Cisjordania "constituye un acto de terrorismo", después de que en la víspera un israelí matara a tiros a un destacado activista palestino que había ayudado a grabar el documental 'No Other Land', galardonado con un Oscar. El Ministerio de Exteriores francés, que ha expresado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Odeh Hadalin, ha trasladado sus condolencias a sus seres queridos y ha "condenado esta muerte con la mayor firmeza", según reza un comunicado de la cartera ministerial. Asimismo, ha condenado "todos los actos de violencia deliberada perpetrados por colonos extremistas contra la población palestina, que han ido en aumento en Cisjordania, en particular en las últimas semanas en (la ciudad de) Kafr Malik (el noreste de Ramala) y en la aldea cristiana de Taibe". "Esta violencia constituye un acto de terrorismo. Los colonos han matado a más de 30 personas desde principios de 2022. Las autoridades israelíes deben asumir su responsabilidad y castigar de inmediato a los autores de esta violencia, que continúa con total impunidad, y proteger a los civiles palestinos", ha señalado. En este sentido, París ha reiterado su "total condena a la colonización", que recuerda que es contraria al Derecho Internacional, tal y como recordó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva del 19 de julio de 2024. Asimismo, ha remarcado que ha adoptado sanciones tanto a nivel nacional como europeo contra los colonos que han cometido actos de violencia contra palestinos en Cisjordania y ha asegurado que "seguirá apoyando la adopción de nuevas medidas", incluso contra miembros del Gobierno israelí "que apoyen esta violencia". El documental 'No Other Land' es obra de cuatro directores: Hamdan Ballal, Basel Adra, Yuval Abraham y Rachel Szor, y refleja la situación de Adra, residente de Masafer Yatta, una aldea palestina situada en el extremo sur de Cisjordania. La cinta, galardonada en la categoría de Oscar al mejor largometraje documental, refleja la destrucción de la localidad a manos de las fuerzas israelíes, la falta de oportunidades y el riesgo de expulsión de sus tierras. Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de 980 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios. Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 170 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.