Próximo.- Francia enviará 40 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza a partir de este viernes

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha anunciado el envío, a partir de este viernes, de 40 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde se encuentran bloqueadas por las autoridades israelíes otras 52 toneladas de asistencia dirigida desde París. "A partir del viernes, en estrecha colaboración con las autoridades jordanas, organizaremos cuatro vuelos que transportarán diez toneladas de víveres cada uno a la Franja de Gaza", ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión francesa BFMTV. El jefe de la diplomacia francesa ha señalado, no obstante, que "el transporte aéreo es útil, pero no suficiente", por lo que ha instado a Israel a "reabrir el acceso terrestre" al enclave palestino para "aliviar el atroz sufrimiento" que enfrentan los civiles. Entre abril y julio más de 20.000 niños han sufrido malnutrición aguda, de los cuales 3000 presentan cuadros graves, y se ha registrado un aumento de muertes infantiles relacionadas con el hambre. Desde el 17 de julio, 16 menores de cinco años han muerto por causas vinculadas al hambre, según los datos de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC). Barrot se ha manifestado asimismo sobre el anuncio del Gobierno británico, que este martes ha amenazado con reconocer el Estado de Palestina si Israel no accede a un alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la Franja de Gaza, y ha celebrado que desde el Elíseo "hemos creado un impulso (...) estamos muy satisfechos de haber obtenido este resultado". El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció hace días que reconocerá el Estado de Palestina durante la próxima Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en septiembre, un extremo al que se ha sumado este martes el primer ministro de Malta, Robert Abela.