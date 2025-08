Próximo.- Francia, Reino Unido y Alemania denuncian la "crueldad abyecta" de Hamás en su trato a los rehenes israelíes

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - Francia, Reino Unido y Alemania han deplorado la situación de los rehenes israelíes en manos de Hamás y Yihad Islámica tras la divulgación de dos vídeos que muestran a secuestrados en claro estado de inanición. "Una crueldad abyecta, inhumanidad sin límites: esto es lo que Hamás encarna", ha denunciado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre las "insoportables imágenes" de Evyatar David y Rom Braslavski con aspecto pálido y demacrado. Hamás y Yihad Islámica divulgaron en un primer momento los vídeos para denunciar que el impacto humanitario del bloqueo israelí está afectando a su capacidad para garantizar el estado de salud de ambos secuestrados. Macron, que ha declarado su intención de reconocer en septiembre al Estado palestino, ha querido insistir no obstante y "sin ambigüedad", en que el futuro político de Gaza debe pasar por la "desmilitarización total de Hamás y su exclusión total de cualquier forma de gobierno". Por parte de Reino Unido ha protestado su ministro de Exteriores, David Lammy, quien ha tachado de "repugnantes" las imágenes divulgadas por las milicias palestinas. Como ya hiciera Macron, Lammy ha exigido que "Hamás debe desarmarse y entregar el control de Gaza". Finalmente, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, también se ha sumado a la indignación y acusado a Hamás de "torturar a los rehenes". "Precisamente por eso no hay otra opción que un alto el fuego negociado por el momento. La liberación de todos los rehenes es un requisito indispensable para ello", ha asegurado al diario 'Bild', antes de declararse convencido de que "Israel no corresponderá al cinismo de Hamás y debe seguir proporcionando ayuda humanitaria".