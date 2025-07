Próximo.- Grecia habla de "racismo" para criticar una protesta propalestina que evitó que atracara un crucero israelí

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno griego ha sugerido que los manifestantes propalestinos que en la víspera impidieron que un crucero israelí atracara en la isla de Sylos --haciendo que se desviara a Chipre-- podrían haber infringido las leyes antirracismo. "El antisemitismo y cualquier forma de fascismo no serán tolerados", ha dicho. "Lo ocurrido en Syros me parece indignante (...) las autoridades deben hacer todo lo posible para evitar que se repita en el futuro", ha protestado el portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis, que ha asegurado en rueda de prensa que no tolerarán "comportamientos racistas", según recoge el diario 'Ethnos'. "Hay minorías resentidas que confunden las cosas", ha continuado el portavoz, que ha afeado a los manifestantes que conviertan una protesta pacífica en contra de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza "en un evento con tintes fascistas". Marinakis ha instado a las autoridades --ya sea la Policía o la Guardia Costera-- a tomar medidas en futuras manifestaciones en las que se produzcan hechos de estas características y ha acusado a los manifestantes de actuar de forma racista pues "atacaron" a personas por su origen, su nacionalidad, o su religión. "No digo que se haya cometido un acto ilegal. Esto debería ser constatado en cada caso por la Policía y el Ministerio de Justicia. Pero, sin duda, desde el momento en que se creó esa situación, las autoridades tenían el deber de imponer el orden y garantizar que el desembarque de los pasajeros fuera seguro", ha dicho. El portavoz ha señalado que si bien protestar no está prohibido, en según qué circunstancias "es necesario" trasladar a los manifestantes "a un lugar donde puedan expresarse de forma segura" y "si es necesario arrestar a quienes cuyo comportamiento" sea susceptible de violar la ley antirracismo.

LA NACION Israel

Grecia

Grecia Racismo