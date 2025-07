Próximo.- Hamás advierte a Israel que si no cede en las negociaciones no garantizará la liberación de diez rehenes

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Abú Obeida, ha advertido este viernes al Gobierno de Israel que no prometen garantizar la liberación de diez rehenes si las autoridades israelíes no ceden en las negociaciones indirectas que se llevan a cabo para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. "Nos ha quedado claro que el Gobierno enemigo no está realmente interesado en recuperar a sus capturados, lo que demuestra su abandono", ha subrayado en un discurso grabado y recogido por el diario palestino 'Filastin', afín a la milicia islamista. En este sentido, ha afirmado que Hamás ha ofrecido de forma reiterada al Gobierno de Israel un acuerdo "integral" para liberar a todos los rehenes, si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha negado a esta posibilidad. "La insistencia del Gobierno enemigo en continuar su guerra de exterminio significa que también ha decidido seguir con los funerales de soldados y oficiales", ha argüido Obeida, agregando que su brazo armado, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, está preparado para seguir luchando en el enclave "sin importar cómo cambie la agresión y los planes" de Israel. Por otro lado, se ha referido a la entrega de armamento a una banda criminal vinculada a Abú Shabab, una tribu de Gaza opuesta a Hamás, afirmando que esto solo demuestra "el fracaso del enemigo para enfrentar la resistencia" palestina. Netanyahu admitió haber financiado a las milicias lideradas por Yasser Abu Shabab. Destacadas figuras políticas israelíes, como el líder de Yisrael Beitenu Avigdor Lieberman, denunciaron veladamente presuntos vínculos de estos combatientes palestinos con el grupo yihadista Estado Islámico. Algunos de los escollos que atraviesan las negociaciones indirectas son la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la provisión de garantías para que haya un alto el fuego permanente, según ha denunciado con anterioridad la milicia, que acusa a Israel de intransigencia en el marco de la propuesta que hay sobre la mesa.