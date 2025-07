Próximo.- Hamás asegura que hizo todo lo posible por negociar pero no volverá a dialogar hasta el fin del bloqueo

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - El negociador del movimiento islamista palestino Hamás, Jalil al Haya, ha acusado a Israel de haberse retirado de manera unilateral de las negociaciones de paz para Gaza y ha dado por imposible un retorno a la conversación hasta que el Ejército israelí no levante de una vez por todas el bloqueo a la ayuda humanitaria que ha impuesto sobre el enclave palestino. Al Haya ha aprovechado para denunciar el nuevo plan de ayuda israelí, que comprende "pausas humanitarias", según el Ejército, así como la apertura de un corredor de lanzamiento de ayuda aérea que el negociador palestino ha denunciado como absolutamente ineficaz en un momento crítico para la población. El responsable de Hamás ha acusado a Israel de marcharse de las negociaciones "cuando existían claros avances" y su grupo "había aceptado gran parte de las protestas de los mediadores". "Nos sorprendió que la ocupación se retirara y que Estados Unidos se hubiera coordinado con ellos para marcharse", ha lamentado en un discurso recogido por la agencia palestina Sanad. Llegado a este punto, Al Haya ha indicado que "no tiene sentido seguir con las conversaciones bajo un asedio de destrucción y hambruna", y condenado "este bochornoso espectáculo que dan los así llamado lanzamientos áereos". "El verdadero paso es abrir los cruces y permitir la ayuda de forma digna para nuestro pueblo", ha añadido antes de lanzar una dura crítica a Egipto, al que ha acusado de pasividad a la hora de romper el bloqueo fronterizo. "Líderes egipcios, su ejército y sus tribus, ¿morirán de hambre sus hermanos en Gaza mientras estén en su frontera?", se ha preguntado antes de pedir al Gobierno egipcio que "declare firmemente que Gaza no morirá de hambre y que no aceptará que el cruce de Rafá permanezca cerrado para el pueblo de Gaza".