Próximo.- Hamás critica la "decisión unilateral" de Abbas de celebrar elecciones al Consejo Nacional Palestino

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado este miércoles la "decisión unilateral" del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, para celebrar elecciones antes de final de año de cara a reconfigurar el Consejo Nacional Palestino, en medio de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "Esta decisión unilateral supone una grave violación de la voluntad nacional y un flagrante desprecio a los acuerdos en El Cairo, Argel, Moscú y Pekín", ha dicho Husam Badran, alto cargo del brazo político de Hamás, en referencia a los acuerdos de reconciliación nacional entre Al Fatá y el grupo islamista. "Rechazamos estas acciones unilaterales", ha afirmado. Así, ha recalcado que Hamás "sigue con gran preocupación" el anuncio de Abbas y ha incidido en que "esta decisión se desvía del consenso nacional", antes de pedir "la suspensión inmediata de todo paso unilateral y la aplicación de lo pactado en las reuniones nacionales, especialmente en lo relativo a reconstruir las instituciones de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) a partir del consenso". "Pedimos a las masas de nuestro pueblo, sus fuerzas y sus facciones activas que rechacen esta postura excluyente y que se ciñan a la opción de la unidad y la colaboración", ha zanjado Badran, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin', tres días después de que Abbas anunciara que el Consejo Nacional Palestino celebrará antes de final de año sus primeras elecciones desde 2006. El mandatario palestino afirmó que la comisión ejecutiva de la OLP, que dirige el propio Abbas, "decidirá la constitución de un comité preparatorio encargado de los preparativos necesarios para la celebración de las elecciones", todavía sin una fecha concreta. El decreto de Abbas da un plazo máximo de dos semanas para que esta comisión dé nuevos pasos de cara a este proceso. El Consejo Nacional Palestino establece formalmente la política de la OLP y elige un foro más pequeño que, a su vez, elige a los líderes de la OLP. Es un órgano independiente del Consejo Legislativo Palestino, que es el Parlamento palestino, para el que no se celebran elecciones desde 2006, una votación en la que se impuso Hamás. Este hecho no fue reconocido por Israel y Estados Unidos, lo que abocó a ambas facciones a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos. Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 que deja hasta la fecha más de 59.200 muertos y 143.000 heridos, según el último balance facilitado este miércoles por las autoridades del enclave palestino.

