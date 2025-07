Próximo.- Hamás defiende su "postura constructiva" y se "sorprende" de que Witkoff acuse "falta de voluntad"

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El Movimiento de Resistencia Islámica Hamás ha defendido este jueves su "postura constructiva y positiva" y se ha mostrado "sorprendido" después de que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, haya acusado una "falta de voluntad" de la milicia palestina "para alcanzar un alto el fuego en Gaza" tras su respuesta a la última propuesta de Israel. "Nos sorprenden las declaraciones negativas de Witkoff sobre la postura del movimiento", ha declarado Hamás en un comunicado difundido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo. En contraste, ha defendido que se producen "en un momento en que los mediadores han expresado su satisfacción y agradecimiento por la postura constructiva y positiva de Hamás, que abre la puerta a un acuerdo global". La milicia palestina ha asegurado que ha acogido "de manera positiva todas las observaciones recibidas" en su respuesta, presentada, además, "tras amplias consultas con las facciones palestinas, los mediadores y los países amigos". Esto, ha defendido, "refleja un compromiso sincero con el éxito de los esfuerzos de los mediadores y una interacción constructiva con todas las iniciativas presentadas". "Desde el inicio de las negociaciones, hemos actuado con gran responsabilidad nacional y flexibilidad en los distintos asuntos, y nos hemos esforzado por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la agresión y al sufrimiento de nuestro pueblo", reza el comunicado. En este sentido, Hamás ha reiterado "su deseo de completar las negociaciones y participar en ellas para contribuir a superar los obstáculos y alcanzar un acuerdo permanente de alto el fuego". Este mensaje ha llegado horas después de que Witkoff haya informado de que volverá a Estados Unidos desde la capital de Qatar, Doha, tras la respuesta de Hamás, alegando que la milicia "no parece estar coordinado ni actuar de buena fe" y lamentando que, para él, "haya actuado de forma tan egoísta". Horas antes y con similares formas, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado el regreso desde Qatar de su delegación negociadora para llevar a cabo "consultas adicionales", después de lo cual el propio mandatario ha afirmado que Israel no cederá a las exigencias de Hamás en el marco de las negociaciones. "Si Hamás interpreta nuestra disposición a alcanzar un acuerdo como una debilidad, como una oportunidad para imponernos condiciones de rendición que pondrán en peligro a Israel, está muy equivocado", ha precisado. De las negociaciones entre ambos países han emergido notables puntos de fricción, como el intercambio de prisioneros y la llamada zona de amortiguación entre las partes, al respecto de lo cual Hamás ha exigido la retirada del Ejército israelí y garantías de seguridad para que las tropas no retomen la ofensiva sobre el enclave. Las conversaciones se retomaron hace varias semanas con el objetivo de pactar un nuevo alto el fuego en Gaza después de que el Ejército israelí rompiera el 18 de marzo el pactado en enero con el grupo islamista y retomara su ofensiva. Las autoridades del enclave, controladas por Hamás, han cifrado en cerca de 59.600 los muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos cerca de 90 a causa de los ataques perpetrados durante las últimas 24 horas.