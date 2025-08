Próximo.- Hamás y Yihad Islámica denuncian la visita del enviado de Trump a Gaza como una farsa mediática

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - Hamás y Yihad Islámica han repudiado la visita del enviado de Trump, Steve Witkoff, a la Franja de Gaza como una farsa para desviar la atención internacional de las muertes de más de 1000 palestinos por los disparos del Ejército israelí durante las caóticas entregas de ayuda proporcionadas por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), la cuestionada organización concebida por EEUU e Israel y cuyos puntos de distribución, denuncian la ONU y ONG, se han convertido en trampas mortales para la población del enclave. "Esta visita no es más que una farsa preestablecida" para "engañar a la opinión pública, pulir la imagen de la ocupación y proporcionar cobertura política para gestionar el hambre y continuar el asesinato sistemático de niños y civiles indefensos" en la Franja de Gaza, ha denunciado Hamás en su comunicado. Frente al aplauso de Witkoff a la labor de la GHF, que lleva meses insistiendo en que no tiene nada que ver con estas muertes de palestinos, "sus engañosas declaraciones, junto con la difusión de imágenes de propaganda dirigidas que intentaron retratar la distribución de ayuda como pacífica, acaban desmentidas por los hechos sobre el terreno y la tierra que pisó". Hamás acusa a la GHF de ser un instrumento para "completar una estrategia de matanza y genocidio" y ha acusado una vez más a EEUU de actuar como "cómplice pleno del crimen de hambre y genocidio que está teniendo lugar a la vista de todo el mundo" antes de pedir a Washington que asuma una "responsabilidad histórica" e impulse "un acuerdo de alto el fuego que conduzca al fin de la agresión, la retirada del ejército de ocupación y el levantamiento del injusto asedio" contra Gaza. Por último, Hamás se ha referido a unas declaraciones formuladas por Witkoff este sábado, ante familias de los rehenes israelíes en manos de las milicias palestinas de Gaza, en las que el enviado de Trump hablaba de una posible "desmilitarización" del movimiento islamista. En respuesta, la organización palestina asegura que tal cosa no ocurrirá bajo ningún concepto hasta que sea declarado un Estado palestino sin presencia israelí en su territorio. "La resistencia y sus armas son un derecho nacional y legal mientras persista la ocupación, y están reconocidas por las convenciones y normas internacionales", ha hecho saber Hamás en un comunicado anexo publicado por la agencia de noticias Safad. "No abandonaremos ninguna de las dos a menos que se restablezcan todos nuestros derechos nacionales, el más importante de los cuales es el establecimiento de un Estado palestino totalmente soberano e independiente con Jerusalén como su capital", ha zanjado. Yihad Islámica, en su comunicado, también recogido por la agencia palestina Sanad, ha añadido que "la visita de Witkoff se está produciendo en un momento de creciente indignación internacional por las masacres y la guerra de hambre en curso en la Franja de Gaza". Su visita "ha sido un show a través de la escena de un crimen donde el culpable se ha disfrazado de médico", ha añadido el grupo, antes de reiterar que Witkoff forma parte de "una campaña de desinformación mediática destinada a frenar la creciente ira internacional". "Todos saben que la administración estadounidense es el socio 'de facto' y el principal partidario de la maquinaria de matanza de la entidad criminal en su continuo aplastamiento de Gaza y sus residentes", en un "crimen sistemático de genocidio" y la visita de Witkoff "es un intento flagrante de embellecer la fealdad de la ocupación y encubrir el feo rostro de la administración Trump, que es cómplice directa de todas las matanzas, el hambre y el desplazamiento a los que está sometido el pueblo palestino".