Próximo.- Hezbolá condena los ataques israelíes que han dejado doce muertos y pide al Gobierno que "rompa el silencio"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha condenado "enérgicamente" los bombardeos llevados a cabo este martes por el Ejército de Israel en el este de Líbano, que han dejado doce muertos, y ha pedido al Gobierno que "rompa el inútil silencio", en el marco de los ataques israelíes contra el país vecino a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 tras meses de enfrentamientos con el grupo. "Este peligroso ataque constituye una importante escalada en el contexto de la agresión en curso contra Líbano y su pueblo, y reafirma una vez más la naturaleza criminal del enemigo, que no respeta las leyes ni las normas internacionales y no duda en cometer masacres contra civiles pacíficos", reza un comunicado recogido por el diario Al Manar, vinculado a la milicia. Hezbolá ha sostenido que "la horrenda masacre perpetrada por el enemigo sionista" al atacar una plataforma de perforación de pozos de agua en Uadi Fara "requiere que el Estado libanés rompa el inútil silencio y tome medidas serias, inmediatas y decisivas para exigir a todas las partes, especialmente a los Estados garantes, que rindan cuentas de sus responsabilidades, en particular a Estados Unidos, que elude sus obligaciones como parte". "El garante del acuerdo de alto el fuego, hoy lo elude con iniciativas que solo sirven a los intereses y la seguridad del enemigo israelí, intentando engañar al pueblo libanés haciéndoles creer que le importa la estabilidad, la seguridad y la unidad de Líbano, y que lo apoya, mientras desata a este feroz enemigo sionista para sembrar la destrucción y el asesinato", ha afirmado. En este sentido, ha considerado que "la continua ausencia de una posición oficial firme y efectiva, y la continua indiferencia e inacción ante la acción internacional efectiva, solo conducirán a una mayor agresión e intransigencia". Así, ha asegurado que, si bien "este criminal enemigo sionista intenta, a sangre y fuego, presionar a la voluntad nacional", el pueblo libanés "se volverá más firme". Las autoridades de Israel justifican este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad. El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.