Próximo.- Hezbolá sostiene que no depondrá las armas y asegura que está "listo" para hacer frente a Israel

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Naim Qassem, ha defendido este viernes que no abandonarán las armas, si bien estas son solo "una parte de su sistema de fuerza", y ha asegurado que el grupo está preparado para hacer frente a las fuerzas israelíes y para cualquier "sacrificio" para continuar con la "resistencia". "La fuerza de la resistencia no se limita a las armas, sino que se basa en la fe y la perseverancia, y las armas son solo una parte del sistema de fuerza de la posición. Estamos preparados para soportar sacrificios, y si ocurren pérdidas importantes, tenemos la esperanza de enfrentar y cerrar la puerta al enemigo y abrir una nueva puerta a la liberación", ha expresado Qassem en declaraciones recogidas por el diario Al Manar, vinculado a la milicia. El representante de Hezbolá ha rechazado el desarme alegando que las armas han sido "el principal obstáculo para la expansión del enemigo" israelí y "lo que ha mantenido a Líbano a flote", "impidiendo que (Israel) lleve a cabo cualquier agresión durante 17 años y frustrando (su) proyecto de asentamiento israelí en el sur de Líbano, reemplazando así la ocupación por la liberación". Así, Qassem ha reiterado que ni Hezbolá se rendirá ni habrá entrega de armas ni Israel se las "arrebatará". "No abandonaremos nuestra fe ni nuestra fuerza. Estamos listos para la confrontación", ha apostillado. En este contexto, ha asumido el elevado coste de la "resistencia" y ha defendido que, aunque este enfrentamiento será "costoso", no les dejará "sin nada". No obstante, ha agregado, "para repeler este peligro se necesita la fuerza constante de la resistencia, la cohesión entre el Estado y la resistencia y la cooperación entre todos los partidos libaneses". En términos más generales, el secretario general del partido-milicia ha recordado que Israel no es la única amenaza para Líbano, sino que el país enfrenta actualmente tres desafíos "reales": "El enemigo israelí al sur, los aliados de ISIS al este y la tiranía estadounidense, que busca imponer su tutela sobre el (país) y perturbar su capacidad de vivir y tomar decisiones". Estas declaraciones llegan después de que el Ejército israelí efectuase este pasado martes una serie de bombardeos contra el valle de Becá, en el este de Líbano, un ataque en el que murieron al menos doce personas y que Israel justificó alegando que los ataques iban dirigidos a "múltiples objetivos terroristas" de Hezbolá. Esta cifra de muertos supone el mayor balance de víctimas mortales a causa de un ataque israelí desde la entrada en vigor del alto el fuego pactado el 27 de noviembre de 2024. Las autoridades de Israel han justificado este tipo de agresiones argumentando que actúan contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no violan el mencionado alto el fuego. No obstante, tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad. El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.