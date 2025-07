Próximo.- Hezbolá ve una "importante escalada" en los ataques israelíes y carga contra el "silencio inútil" de Líbano

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha advertido de una "importante escalada" en las actuaciones de Israel, después de que el Ejército de este país haya atacado este martes el este de Líbano matando al menos a doce personas, por lo que ha cargado contra Beirut por su "silencio inútil" ante la ausencia de actuación por parte de Francia y Estados Unidos, países garantes del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y que no ha impedido al país vecino seguir atacando contra territorio libanés. "Este peligroso ataque constituye una importante escalada en el contexto de la agresión en curso contra Líbano y su pueblo, y confirma una vez más la naturaleza criminal del enemigo, que no respeta ninguna ley ni convención internacional y no duda en cometer masacres contra civiles", ha denunciado en un comunicado recogido por la cadena Al Manar, vinculado al grupo. Hezbolá ha instado por ello a "todas" las instituciones libanesas a que "rompan el silencio inútil y actúen con seriedad, inmediatez y decisión para exigir a los Estados garantes (del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024)", en alusión a Francia y Estados Unidos, "que rindan cuentas". En este sentido, el grupo chií ha puesto el acento en Washington, a quien ha acusado de "intentar engañar a los libaneses haciéndoles creer que valora la estabilidad, la seguridad y la unidad de Líbano y que lo apoya, mientras desata a este feroz enemigo sionista para sembrar la destrucción y la muerte en" el país árabe. Hezbolá ha hecho estas declaraciones después de que el enviado especial estadounidense para Siria, Thomas Barrack, asegurara durante una visita a Líbano la semana pasada que no obligará al país a cumplir con un plazo para el desarme de la milicia y manifestase su respaldo a la propuesta del Gobierno libanés al respecto. Asimismo, Hezbolá ha advertido a Beirut de que "la continua ausencia de una posición oficial firme y efectiva, y la continua indiferencia e inacción ante la acción internacional efectiva, solo conducirán a una mayor agresión" de Israel, a quien ha acusado de "intentar con sangre y fuego presionar la voluntad nacional" de Líbano. Pese a ello, el grupo ha asegurado que "el resistente pueblo libanés, que nunca ha dormido ante la injusticia, se volverá más firme, resiliente y comprometido con sus opciones de resistencia nacional como una opción necesaria para enfrentar al enemigo". También han condenado los ataques israelíes el Ministerio de Exteriores de Irán, aliado de Hezbolá, que ha extendido las críticas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su "vergonzosa e injustificada inacción y (su) silencio", incluyendo a París y Washington, especialmente este último, ante "las continuas y criminales violaciones de la ley por parte de" Israel. El portavoz de la cartera diplomática iraní, Esmaeil Baqaei, ha defendido que "la resistencia es un derecho inherente a toda nación y la garantía de su dignidad nacional" en unas declaraciones difundidas en su canal de Telegram en las que ha alegado los "planes y propuestas unilaterales (y) claramente diseñados en consonancia con los intereses ilegítimos" de Israel por parte de Estados Unidos. El Ejército israelí ha efectuado este martes una serie de bombardeos contra el valle de Becá, en el este de Líbano, en el que han muerto al menos doce personas y que ha justificado alegando que los ataques iban dirigidos a "múltiples objetivos terroristas" de Hezbolá. Esta cifra de muertos supone el mayor balance de víctimas mortales a causa de un ataque israelí desde la entrada en vigor del alto el fuego pactado el 27 de noviembre de 2024, sin que el Gobierno libanés se haya pronunciado por ahora. Las autoridades de Israel justifican este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad. El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.