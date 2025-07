Próximo.- HRW advierte de que los ataques de los hutíes contra dos buques en julio pueden constituir crímenes de guerra

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La ONG Human Rights Watch (HRW) ha advertido este miércoles de que los ataques llevados a cabo por los rebeldes hutíes de Yemen contra los buques 'MV Magic Seas' y 'MV Eternity C' a principios del mes de julio pueden constituir crímenes de guerra. La ONG ha determinado que los hutíes atacaron "deliberadamente buques comerciales que podían identificarse claramente como civiles" y que "no representaban una amenaza militar" en violación del Derecho Internacional aplicable a los conflictos armados en el mar. En este sentido, ha recordado que los buques mercantes no pueden ser atacados a menos que participen en actos militares, transporten tropas o material o representen una amenaza "inmediata" para el buque que lleve a cabo el ataque en cuestión. De esta forma, ha advertido que aquellos comandantes que hayan ordenado perpetrar estos ataques "ilegales" o "maltratar a detenidos" podrían ser responsables de crímenes de guerra, mientras que también ha resaltado que, en virtud de las leyes internacionales, "está prohibida la detención de los tripulantes rescatados". "Los hutíes han intentado justificar estos ataques ilegales señalando las violaciones israelíes contra los palestinos", ha indicado la investigadora sobre Yemen y Bahréin de HRW, Niku Jafarnia, si bien "ninguno de los barcos tenía conexión alguna con Israel ni se dirigía a ese país". Estos actos suponen además "amenazas ambientales a largo plazo", ha advertido la ONG, que ha recordado que el Derecho Humanitario establece que las partes beligerantes deben tomar "todas las medidas posibles" para minimizar los daños contra el medio ambiente. Jafarnia también ha instado a la comunidad internacional a "abordar urgentemente" el "impacto humanitario" de dichos abusos, así como a "limpiar de forma rápida los derrames de crudo y sustancias químicas de los barcos hundidos para mitigar el desastre ambiental". Los rebeldes de Yemen atacaron el pasado 6 de julio al granelero griego 'MV Magic Seas', de bandera liberiana, al suroeste del puerto de Hodeida. La tripulación --al menos 22 personas-- fue rescatada horas después y la embarcación acabó hundiéndose tras el ataque, llevado a cabo con granadas propulsadas. Las fuerzas hutíes atacaron el pasado 7 de julio el buque mercante griego 'MV Eternity C', con bandera de Liberia, al oeste de Hodeida, tras lo que la embarcación, que llevaba a 25 personas a bordo, se hundió dos días después. El incidente se saldó con al menos cuatro muertos, diez rescatados y al menos 11 tripulantes desaparecidos, de los cuales que se cree que seis están bajo custodia de los rebeldes.