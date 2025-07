Próximo.- Irán lamenta la dimisión de los miembros de la comisión investigadora de la ONU sobre Israel y Palestina

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Irán ha descrito este jueves como "alarmante" la dimisión de los tres miembros de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, al hilo de las sanciones anunciadas por Estados Unidos por la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese. "La dimisión masiva de los miembros de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, tras la sanción a la relatora especial sobre Palestina, no debe tomarse a la ligera: es una señal alarmante de la erosión del orden jurídico y las normas a nivel mundial", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. Así, ha recalcado que esta situación "significa que no se tolera ya que las instituciones internacionales documenten la verdad". "Las instituciones internacionales están dejando de lado su legitimidad, su efectividad, su autoridad y su sentido de misión ante el acoso militante y el unilateralismo radical". "Las generaciones futuras verán que el orden mundial basado en normas colapsó no por la guerra, sino por el silencio, la indiferencia y el doble rasero ante las injusticias graves", ha manifestado Baqaei a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Los tres miembros de la comisión, creada en 2021 e integrada por Navi Pillay --quien fuera Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008 a 2014 y jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI) entre 2003 y 2008--, Chris Sidoti y Miloon Kothari, han dimitido durante los últimos días, una decisión que fue aplaudida inmediatamente por el representante israelí ante la ONU, Danny Danon. Pillay, de 83 años, ha explicado en su carta de dimisión, fechada el 8 de julio, que la misma se debe a "su edad, problemas médicos y el peso de muchos otros compromisos", antes de resaltar que fue "un honor" ser la presidenta de esta comisión de investigación desde su creación en julio de 2021, según la nota publicada en el archivo documental de Naciones Unidas. Apenas un día después entregó su dimisión Sidoti, quien sostuvo que considera que "es un momento adecuado para reestructurar la comisión", al tiempo que se mostró dispuesto a regresar al cargo si recibía el encargo. Por su parte, Kotari presentó su dimisión el 10 de julio "tras la decisión alcanzada en la reunión de la semana pasada" y "en línea con la dimisión simultánea de los otros dos miembros (del organismo). En respuesta, Danon resaltó que estas dimisiones "son un paso en la buena dirección". "Aún queda un largo camino por delante", apuntó, antes de recordar que llegan al hilo de la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra Albanese, que se sumó a las aplicadas contra cuatro juezas del Tribunal Penal Internacional (TPI) por varios casos, incluidas las emisiones de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza. La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha cerca de 58.600 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea superior.

