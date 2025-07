Próximo.- Israel anuncia su nuevo plan de ayuda para Gaza con lanzamientos aéreos y posibles "pausas humanitarias"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel ha anunciado este sábado la puesta en marcha de un nuevo plan de ayuda para Gaza que contempla los lanzamientos aéreos avanzados este pasado viernes y que comenzarán esta próxima madrugada, acompañados de misiones de asistencia para garantizar la entrada de convoyes humanitarios de la ONU e incluso "pausas humanitarias" en las zonas de entrega. "Se reanudarán los lanzamientos aéreos de ayuda. El lanzamiento incluye siete palés de ayuda con harina, azúcar y alimentos enlatados", ha hecho saber el Ejército. "La asistencia humanitaria designada permitirá el movimiento seguro de los convoyes de las Naciones Unidas que entregan alimentos y medicamentos y cabe la posibilidad de declarar pausas humanitarias en zonas pobladas para facilitar la ayuda", han añadido las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su comunicado. El Ejército ha informado también de la reciente reconexión de una línea eléctrica desde Israel a una planta de desalinización de Gaza, lo que ha aumentado "la producción diaria de agua a 20.000 metros cúbicos". Frente a las denuncias de las organizaciones de ayuda internacionales y las agencias de la ONU, el Ejército insiste en que "no hay hambruna en Gaza" y que "se trata de una campaña falsa promovida por Hamás". "La responsabilidad de la distribución de alimentos recae en la ONU y las organizaciones internacionales de ayuda. Por lo tanto, se espera que la ONU y las organizaciones internacionales mejoren la eficacia de la distribución de la ayuda y garanticen que esta no llegue a Hamás", avisa el Ejército, antes de asegurar que "las operaciones de combate en el enclave no han cesado". "Las FDI están preparadas para implementar pausas humanitarias en zonas densamente pobladas y continuarán operando para desmantelar la infraestructura terrorista y eliminar a los terroristas en las áreas de actividad", afirma.