Próximo.- Israel confirma que no extiende el visado del jefe de la ONU en Palestina

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha confirmado este domingo que no extenderá el visado del jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Palestina, Jonathan Whittall, a quien ha acusado de difundir "mentiras". "Todo tiene un límite", ha afirmado. "A raíz de una conducta tendenciosa y hostil contra Israel, que ha distorsionado la realidad, presentado informes falsos, difamado a Israel e incluso violado las propias normas de neutralidad de la ONU (...) he dado instrucciones de no prorrogar el visado de residencia del responsable de la oficina de la OCHA", ha publicado el jefe de la diplomacia israelí en su cuenta en la red social X. Saar ha alegado de esta manera que su Gobierno no trabajará con "quien difunda mentiras" sobre su país, tachando así las múltiples intervenciones en las que Whittall ha denunciado la actuación de Israel en los territorios palestinos ocupados. El dirigente humanitario ha sido especialmente crítico con el plan israelí para la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, calificándolo en mayo como "una escasez planificada". La confirmación del ministro de Exteriores israelí acerca de su visado ha llegado dos días después de que la portavoz de la OCHA en la región, Eri Kaneko, informase de que las autoridades israelíes habían denegado la prórroga del visado de Whittall y renovado los visados del personal de la ONU por períodos más cortos de lo habitual. Kaneko señaló también que Israel había restringido la entrada de trabajadores humanitarios a Gaza y Jerusalén Este.