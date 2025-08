Próximo.- Israel confirma que un total de 126 paquetes de ayuda han sido lanzados sobre Gaza en las últimas horas

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel ha informado de que un total de 126 paquetes con ayuda humanitaria han sido lanzados en las últimas horas sobre el sur y el norte de la Franja de Gaza en distintas operaciones llevadas a cabo por países como España, Francia y Alemania. "Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán trabajando para mejorar la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza en cooperación con la comunidad internacional, al tiempo que niegan las falsas acusaciones de hambruna deliberada en Gaza", ha indicado en redes sociales. Los ministerios de Exteriores y Defensa de Francia han señalado en un comunicado conjunto que "un avión C-130J perteneciente al escuadrón franco-alemán de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa ha realizado el primer lanzamiento aéreo de alimentos no perecederos a Gaza junto con otros países socios". Asimismo, han instado al Gobierno de Israel a "abrir inmediatamente los pasos fronterizos terrestres", ya que esta vía es la "solución más eficaz para facilitar la entrega masiva y sin trabas de una ayuda humanitaria que la población necesita con urgencia". En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha trasladado su agradecimiento a los socios "jordanos, emiratíes y alemanes" por su apoyo y ha advertido de que "los lanzamientos aéreos no son suficientes". "Israel debe garantizar el pleno acceso humanitario para abordar el riesgo de hambruna", ha dicho en la red social X. Por su parte, el Ministerio de Defensa alemán ha detallado en un comunicado conjunto con la cartera de Exteriores que han lanzado 34 palés con un total de casi 14 toneladas de alimentos y suministros médicos proporcionados por la Organización Benéfica Hachemita de Jordania (JHCO). "Es evidente que los vuelos solo pueden contribuir en una pequeña medida a cubrir las necesidades básicas de los afectados sobre el terreno. Espero que Israel garantice una ayuda humanitaria integral para la población de Gaza, que lleva meses sufriendo", ha indicado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. De la misma forma, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha resaltado que seguirán trabajando "intensamente" para mejorar la ruta humanitaria terrestre establecida por Naciones Unidas, que no puede reemplazarse con lanzamientos aéreos. El Ministerio de Defensa de Italia ha informado este viernes de que aviones de transporte C-130J de la Fuerza Aérea lanzarán ayuda humanitaria sobre el enclave a partir del 9 de agosto en colaboración con el resto de socios. "Esta nueva iniciativa se enmarca en el compromiso de apoyar a la población civil de Gaza, lo que nos ha llevado a colaborar con el buque hospital 'Vulcano' de la Armada, que ha brindado atención médica a numerosos heridos en la Franja", ha indicado en un comunicado el ministro de Defensa, Guido Crosetto. Además, ha precisado que ya se han llevado a cabo vuelos especiales para transportar a suelo italiano a "niños gravemente enfermos o heridos junto con sus familias". "En los próximos días está previsto un nuevo vuelo especial de la Fuerza Aérea Italiana para transportar a más pacientes", ha agregado. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó el miércoles que los lanzamientos sobre Gaza no satisfacen las necesidades de la población ni se acercan "remotamente" a lo que permite transportar un convoy de camiones.