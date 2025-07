Próximo.- Israel convoca a la embajadora de Países Bajos por declarar 'persona non grata' a dos ministros

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Exteriores israelí ha convocado a la embajadora de Países Bajos, Marriet Schuurman, en protesta por una serie de medidas anunciadas por Ámsterdam ante la situación humanitaria en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo la declaración de 'persona non grata' a dos ministros ultraderechistas del Gobierno. "Le he transmitido que la política del Gobierno hacia Israel alimenta el antisemitismo en Países Bajos. El mismo antisemitismo que hemos visto con toda su crudeza en los pogromos que tuvieron lugar en las calles de Ámsterdam contra los israelíes el pasado noviembre", ha indicado el ministro de Exteriores, Gideon Saar, en redes sociales. Asimismo, ha expresado que las presiones deben dirigirse al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y no a Israel. "Rechazamos de pleno la intención de Países Bajos de provocar un cambio en la política israelí y esto está condenado al fracaso", ha argüido. Saar ha argumentado que medidas como las adoptadas por Países Bajos "ya han dañado las posibilidades de lograr un alto el fuego en Gaza y un marco para la liberación de los rehenes", mientras que también "fortalecen" la posición de Hamás. Finalmente, el titular de Exteriores ha subrayado que esta decisión "demuestra una falta de conexión con la realidad sobre el terreno". "Lamento que el Gobierno saliente decida convertir una larga amistad con Israel en una hostilidad abierta, precisamente en estos momentos difíciles, y probablemente por intereses políticos. Esta actitud no permanecerá sin respuesta", ha zanjado. Esto se produce después de que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ambos representantes del ala más ultraderechista del Gobierno de Benjamin Netanyahu, hayan sido declarados 'persona non grata' en Países Bajos por incitar a la violencia en Cisjordania. El Gobierno neerlandés ha convocado al embajador de Israel en el país europeo, Modi Ephraim, para protestar por la situación "insoportable e indefendible" en Gaza, mientras que también ha anunciado que apoyará la suspensión de la participación israelí en el programa europeo de ciencia e investigación Horizon. De igual forma, aseguró de que si se concluye que Israel no está cumpliendo con sus obligaciones humanitarias en virtud del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea abogará por "suspender la parte comercial" del citado pacto.