Próximo.- Israel habla de "importante logro diplomático" que la UE no haya tomado medidas tras revisión de relaciones

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Israel ha celebrado que la Unión Europea no haya tomado medidas tras la revisión de sus relaciones por sus incumplimientos en materia de Derechos Humanos por su ofensiva en la Franja de Gaza, considerando que se trata de "un importante logro político". "Durante casi dos años, Israel ha estado inmerso en una campaña militar en varios frentes, pero también está inmerso en una campaña política compleja, ardua y multifacética. Hoy alcanzamos un importante logro político al repeler todo tipo de intentos obsesivos de varios países de imponer sanciones contra Israel en la Unión Europea", ha manifestado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. Así, ha considerado que "el mero intento de imponer sanciones contra un Estado democrático que se defiende de los intentos de destruirlo es indignante", por lo que ha agradecido a sus "amigos" que les "hayan apoyado y han impedido un ataque contra Israel que también habría sido un ataque contra la propia Unión Europea". "Agradezco a todos los empleados del Ministerio de Exteriores y a las embajadas israelíes en Europa que colaboraron en este gran esfuerzo durante los últimos meses. No podemos dormirnos en los laureles. Los intentos de perjudicar a Israel intelectual, política y legalmente continuarán", ha expresado. El jefe de la diplomacia israelí, que ha asegurado que su "lucha está en pleno apogeo" y que Israel "está ganando y ganará", ha apuntado que "estos países no se ofrecieron, por ejemplo, a examinar el acuerdo de la UE con la Autoridad Palestina por los pagos que realiza a terroristas y sus familias, ni por la incitación a la violencia en su sistema educativo". Los ministros europeos discutían este martes una serie de opciones planteadas por la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que incluían la suspensión del Acuerdo de Asociación o tomar represalias comerciales, aunque los Estados miembros han enfriado la toma de represalias con la vista puesta en que Israel mejore el acceso humanitario en la Franja.